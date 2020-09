Fiscalía investigará también al general Carlos Díaz por omisión en caso Gilberto Vázquez

Locales

Al igual que ocurre con el caso Manini Ríos, la Fiscalía intentará dirimir si el excomandante cometió un delito al no informar sobre las confesiones.

Semanas atrás, el fiscal de Corte Jorge Díaz recibió de parte del director general de Secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, todos los antecedentes relativos al Tribunal de Honor realizado en el año 2006 al coronel en situación de reforma Gilberto Vázquez, como consecuencia de su fuga del Hospital Militar Central de las Fuerzas Armadas.

El Fiscal de Corte instruyó a su secretaría a enviar todos los documentos a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe, a los efectos de su estudio y para la actuación que estime pertinente.

En esas actas el coronel retirado Gilberto Vázquez confesó la existencia del llamado segundo vuelo, su participación en él, y su vinculación con lo ocurrido con Adalberto Soba, un militante del PVP que continúa desaparecido.

Al igual que ocurriera con las actas de José Gavazzo en 2019 (que tienen el pedido de desafuero de Guido Manini Rios como trasfondo), se intenta establecer si hubo omisiones en la comunicación de estas confesiones.

Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, leyó en conferencia -semanas atrás- un documento elaborado por el comando general del Ejército, por el cual se dispuso la continuidad de las actuaciones, que decía: "Habiendo sido puesto en conocimiento el señor comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, de los antecedentes por usted elevados, el mismo dispuso se continúen las actuaciones del Tribunal de Honor para oficiales generales actuando como Tribunal de Honor de Alzada. Los delitos que se presumen surgen de las declaraciones del señor coronel en situación de retiro don Gilberto Vázquez serán comunicados en su oportunidad a la señora ministra de Defensa Nacional doctora Azucena Berrutti para dar intervención a la Justicia".

Errandonea leyó este documento en el que queda constancia que el comandante en jefe del Ejército de la época, Carlos Díaz, estuvo en conocimiento de las torturas y asesinatos confesados por Gilberto Vázquez y ordenó al Tribunal de Honor continuar con las actuaciones previstas, en principio sin haber denunciado ante la Justicia ni ante la ministra Azucena Berrutti sobre los delitos admitidos.

El integrante de la asociación aseguró que a pesar de la existencia de esa carta en la que Gilberto Vázquez confiesa los delitos, el comando del Ejército determinó que el Tribunal de Honor continuara.

Ahora, al igual que ocurrió con Guido Manini Ríos (comandante en Jefe en 2019), la Fiscalía investigará si el exjefe Carlos Díaz incurrió en un delito por no denunciar los hechos narrados por Gilberto Vázquez, informó Eduardo Barreneche en el diario El País.

Montevideo Portal se contactó días atrás con integrantes del Centro Militar, que afirmaron que Carlos Díaz se encuentra fuera del país.

Luego de que el ministro Javier García entregara la Fiscalía de Corte las actas del Tribunal de Honor, se abrieron dos investigaciones: una para determinar las responsabilidades por las omisiones, y la otra por las confesiones sobre torturas y ejecuciones.

El fiscal de Corte envió una copia del expediente para que investigue entonces si hubo omisión por parte de Carlos Díaz al no notificar a la Justicia. Según la nota del matutino, tras las declaraciones de Gilberto Vázquez el Tribunal detuvo las actuaciones e informó al entonces comandante. También se indagará en la posible responsabilidad de las autoridades políticas de entonces.

Días atrás, el ministro de Defensa, Javier García, aseguró que la abogada Nelly Méndez, del Ministerio de Defensa, explicó a la entonces ministra Azucena Berrutti que se había aplicado el artículo 77 (se había suspendido el Tribunal de Honor al detectarse la eventual confesión de un delito por parte de Vázquez).

Callar y otorgar

Ignacio Errandonea había afirmado a Montevideo Portal que, por los documentos a los que accedió, es muy probable que la exministra de Defensa Azucena Berrutti y el expresidente Tabaré Vázquez no estuvieran en conocimiento de lo declarado por el coronel retirado Gilberto Vázquez en 2006.

De las actas a las que accedió la asociación "se desprende que lo que le elevaron a la ministra de Defensa Azucena Berrutti fue un resumen hecho por los propios militares donde ocultaron eso", dijo sobre los delitos confesados por Gilberto Vázquez.

"Cuando leo todas las declaraciones de Gilberto Vázquez, estas que son tan gruesas, están en el acta 10, y cuando leo el resumen del acta 10 (...) no dice lo que pasó. ¿Y lo sancionan por algún delito de lesa humanidad? No, lo sancionan por haberse fugado y por haber usado peluca", expresó.

"Es más, yo nunca pedí las actas de ese Tribunal de Honor porque lo juzgaron por eso, no me voy a imaginar que el tipo largó todo esto. El que sabe es el que tiene que informar. ¿Y quién sabía? Los mandos generales que lo interrogaron y el comandante en jefe de la época (Carlos Díaz)", dijo y recordó que "tribunales de Honor hay miles" y pueden surgir por cualquier circunstancia ocurrida con integrantes de las Fuerzas Armadas, no solo por crímenes de la dictadura.