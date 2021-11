Fiscalía investigará promesa de abogado de filtración de audios de Operación Océano

Judiciales

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación sobre la promesa de un abogado a un periodista de filtración de audios de la Operación Océano, lo que está prohibido, puesto que se trata de una investigación reservada, informaron fuentes Fiscalía a Montevideo Portal. La Dirección de Depuración, Priorización y Asignación de Fiscalía (DPA) encargó la causa al fiscal de turno, Rodrigo Morosoli.

“Te voy a hacer escuchar audios y cosas, porque me interesa que se empiece a desmitificar un poco todo lo que está pasando y en el caso de mi cliente (…) se está comiendo un garrón increíble. Hay pruebas y yo te las voy a proporcionar. Me chupa un huevo. Te las voy a proporcionar”, le dijo el abogado Ignacio Durán al periodista Jorge Bonica, director del semanario El Bocón, en una conversación difundida en redes sociales por familiares de un condenado que era defendido por Durán.

“Aparte, sé que vos guardás el debido recato”, agrega el abogado.

Consultado por Montevideo Portal sobre la difusión del audio, Durán se refirió al tema. “Que presenten lo que quieran. Tengo la conciencia muy pero muy tranquila de cómo procedo y quién soy y tengo las pruebas de cómo obré. Nunca me junté con Bonica, nunca le di información de Océano. Fue solo un comentario que le hice y luego no hubo reunión para no violar la reserva”, dijo el abogado minutos antes de que Fiscalía anunciara que habría una investigación sobre el tema.

“Nos vemos donde quieran y cuando quieran. ¡Con la verdad! Esta gente enchastró y difamó primero a (la fiscal Sylvia) Lovesio, luego a Alfaro, a Payseé, a otra abogada y ahora a mí. ¿Hasta cuándo? ¿Todos los engañan a ellos? ¿Todo el sistema es corrupto -abogados, fiscales y jueces- y ellos tienen la verdad? Que le pregunten al juez Malvar cómo defendí a su hijo”, agregó Durán.

La versión de Bonica

Tras la difusión de los audios, Bonica también contó a Montevideo Portal cómo quedó involucrado en este asunto. “La familia Mastandrea me llamó porque quería hacer una denuncia. Me reuní con ellos, los llevé a un lugar público, conversamos, me dieron papeles y un montón de cosas y yo encantado de la vida les publiqué lo que querían. Cuando fue a declarar el muchacho, yo concurrí con el móvil y cubrí para el diario, la radio y el semanario lo del muchacho, que me parece que es inocente”, explicó el director de El Bocón.

En cuanto a la grabación difundida, dijo que “para tranquilizar a Mastandrea, se lo hice escuchar, porque decía que Ignacio lo estaba clavando, que no presentaba lo que quería que él presente, estaba muy molesto con Ignacio Durán, y yo le dije ‘estás equivocado, me parece que Durán es un excelente abogado y se está jugando la vida por vos’”.

“Para reafirmar eso le hice escuchar ese audio. Yo no le mandé el audio; se lo hice escuchar, y se ve que él me grabó sin que yo supiera. Ahora lo hace público. No tengo nada que ocultar. Me jugué por él y ahora me está puteando por todos lados. La mujer me mandó un Twitter privado puteándome todo porque dice no sé qué. Simplemente me jugué por ellos y ahora se pelearon con Ignacio y se agarraron conmigo también”, agregó.

“Yo a Ignacio lo conozco hace mucho tiempo. Hemos tenido códigos entre los dos. Yo lo llamo para preguntarle sobre todo de la Operación Océano, de cada uno de los temas que maneja, como lo llamé también con el tema Sendic en su momento, y me parece un tipo bárbaro que tiene códigos y que de ninguna manera está haciendo nada malo, sino que me está dando información como te la estoy dando yo en este momento”, concluyó.

