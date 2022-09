Fiscalía investiga si directiva de Nacional dejó entrar hinchas al GPC previo al clásico

Judiciales

La Fiscalía de Flagrancia de 9º Turno, encabezada por Fernando Romano, recabará información de la directiva del Club Nacional de Football para ver si algún integrante de la dirigencia dio la orden de habilitar el ingreso de unas 20 personas al Gran Parque Central (GPC) la noche previa al clásico disputado con el Club Atlético Peñarol el pasado 4 de setiembre, según informó MVD Noticias (TV Ciudad) y confirmó Montevideo Portal con el representante del ministerio público.

Romano lleva adelante la investigación referente a los incidentes ocurridos en el estadio tricolor durante ese partido, en el que Nacional ganó 3 a 1.

Este grupo de personas es investigada —y se busca identificar sus integrantes— por la colocación de grasa en rejas y paravalanchas de la tribuna visitante previo al encuentro con Peñarol.

Romano dijo a Montevideo Portal que el pasado viernes los asesores de seguridad de Nacional y Peñarol declararon ante Fiscalía y que, en esa ocasión, el miembro del club tricolor le dijo que “si se había ingresado [la noche anterior al clásico] era porque había autorización de la directiva”.

“Por tanto, quiero saber quién autorizó. Yo hoy estaba leyendo un tuit de [el secretario general de Nacional, Pablo] Durán que dice que ellos 20:30 en una revisión de la tribuna no había grasa. Bueno, si no había grasa 20:30, ¿quién ingresó y a qué hora?”, sostuvo Romano.

“A mí me resulta bastante inaudito que ya con el procedimiento de seguridad instalado ingresen personas”, agregó.

Romano dijo que, en caso de que se confirme que hubo algún directivo que habilitó el ingreso, no cree “que se pudiera imputar un hecho delictivo”, pero que si comprueba quién estuvo detrás “y si hay algún mandante detrás de todo esto, van todos a la lista de inhabilitación”.

“Yo quiero creer que no hubo ningún directivo atrás del tema de la grasa. Quisiera creer que le autorizaron el ingreso y se les escapó la liebre, como se dice. No voy a prejuzgar antes si algún directivo autorizó que se ingresara a la tribuna, porque me parece hasta de muy mal gusto”, afirmó.

Comentó que ese grupo de entre 15 y 20 personas, luego de que ingresaran al estadio colocaron pasacalles en las inmediaciones del Parque Central, uno de ellos alusivo al asesinato de un hincha de Peñarol.

“Después hay un auto con banderas de Peñarol que descuelga los pasacalles, esa misma noche. [Luego] pasa un automóvil, que es un taxímetro, tiran volantes alusivos contra Peñarol y después, al otro día, ese mismo vehículo, no el taxi, el anterior, el que había descolgado los pasacalles, estuvo donde se quemó la gallina viva”, expresó el fiscal.

Romano dijo que, previo a decidir si toma o no declaraciones a la directiva, hablará con el otro encargado en la materia de Nacional, su jefe de seguridad, para confirmar lo que dijo el asesor.