Fiscalía investiga denuncia de una mujer por abuso sexual por parte de su abuelo

Policiales

La Fiscalía de Delitos Sexuales de Montevideo de 6º Turno, a cargo de la fiscal Mariana Alfaro, investiga un presunto caso de abuso sexual en el que una mujer denunció a su abuelo. La mujer, llamada Sofía, hizo público el caso a través de su cuenta de Instagram y relató que el hombre la abusó desde que ella tenía nueve años.

Según supo Montevideo Portal, en base a fuentes fiscales, el caso “está en plena investigación”, que comenzó recientemente, antes de la publicación de la mujer.

“Imagínense de ahí en más cómo me sentí. Fue sinceramente un viaje de ida. No lo había dicho antes de esta forma tan explícita por diferentes motivos, pero ya está, me cansé. Necesito que la gente sepa, necesito respirar”, comentó en un video.

El infierno que viví siendo una niña, ante una figura que supuestamente me quería como es la figura de un abuelo, de un familiar, que se supone es alguien que te protege, de confianza, de complicidad. Yo ingenuamente no tenía idea, como cualquier niño, que eso que estaba viviendo iba a ser un disparo directo a mi psiquis”, agregó.

Sofía sostuvo que decidió hacer pública la situación y la denuncia para que todas las chicas que estén pasando por lo mismo tengan esto presente: “La confusión que generan estos eventos tan abruptamente anticipados en una niña, que va forjando su idea sobre el mundo, sobre lo que está bien y que está mal. Con ocho o nueve años podés saber que está mal robarle el juguete a un amigo, pero no tenés idea, y lejos estás de saber, que el abuso sexual especialmente agravado, que es de un familiar que te tiene que cuidar, está mal”.

La mujer contó que esto “trajo como consecuencia haber vivido años muy difíciles que condicionaron mi niñez y mi adolescencia”. “Me quitaron la oportunidad de vivir esto de manera normal. Estaba débil, frágil psicológicamente, confundida, sola. Perdí a todas mis amigas ya que mi nube mental, debido a esta situación, contaminó toda mi vida”, comentó.

Cuando era niña mantuvo todo en secreto y su vida fue “un infierno”, ya que no se animaba a decirle a nadie lo ocurrido y “el contexto familiar no ayudaba”. No sabía con quién hablar y en quien confiar, por lo que relata que en esa situación de crisis consumió drogas. “Busquen ayuda, vayan con profesionales, siempre hay una salida, siempre hay esperanza”, señaló.

Además, cuando se animó a hablar, Sofía tuvo el apoyo de sus padres, a quienes definió como “incondicionales y muy valientes” y de la gente cercana que la conoce “como era de niña, quién soy realmente y estoy volviendo a ser”. Sin embargo, contó que hubo quienes “arrancaron a juzgar” su etapa “más caótica” sin pensar que esa crisis no era consecuencia de lo que ella vivió. “Arrancaron ataques y hostigamientos”, sostuvo con respecto a algunos familiares.