Fiscalía investiga amenazas contra Ignacio Alonso tras denuncia en Delitos Informáticos

Policiales

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, realizó este lunes una denuncia en Delitos Informáticos tras amenazas que recibió el pasado viernes a través de redes sociales y mensajes en su celular.

Según supo Montevideo Portal, en base a fuentes de la investigación, el caso fue asignado al fiscal de Flagrancia de 12º Turno, Ricardo Chiecci.

El fiscal dispuso como primera medida pericias técnicas en este caso.

El periodista de Punto Penal (Canal 10), Martín Charquero, dio cuenta en el programa de estas amenazas que recibió Alonso el pasado viernes. Charquero sostuvo que las amenazas eran “de hinchas desde la cárcel”.

En el programa se encontraba el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, dijo que “todas esas cosas son híper repudiables y pasan”. “Estamos expuestos, es complicado”, acotó.

“Procuro seguir yendo a la tribuna, siempre pido lo miso, no quiero tener guardia al costado, no quiero sentir lo que no me gustó nunca ver”, dijo el presidente aurinegro.