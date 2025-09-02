Fiscalía imputó al posible autor intelectual de homicidio cuádruple en barrio Maracaná

Judiciales

La Fiscalía imputó este martes a una persona que sería el autor intelectual del homicidio cuádruple ocurrido en mayo de 2024 en el barrio Maracaná.

El hecho tuvo lugar pasada la hora 23:00 en las calles El Ombú y Pasaje La Vía, cuando personas armadas ingresaron a una vivienda y dispararon contra cinco personas. Cuatro murieron en el lugar, entre ellas un niño de 11 años, mientras que un joven de 17 sobrevivió.

Según informó El País, y confirmó Montevideo Portal, este 2 de setiembre la Justicia imputó a uno de los autores, privado de libertad. De acuerdo con la investigación, habría organizado el ataque a través de WhatsApp, en coordinación con su hermano, también implicado en el crimen.

La hipótesis de Fiscalía apunta a que el suceso se originó por un conflicto entre dos grupos del barrio. El grupo señalado como responsable se había asentado recientemente en Maracaná y ya había generado enfrentamientos previos, entre ellos una agresión a un integrante de la agrupación víctima del ataque.

