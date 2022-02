Fiscalía definió investigar presunto abuso policial en San Carlos y citará a testigos

Judiciales

El fiscal Letrado de 2do. Turno, Jorge Vaz, se encontraba analizando este lunes la evidencia del presunto caso de abuso policial que ocurrió en San Carlos en la noche del pasado domingo para determinar si profundizaría o no en la investigación del caso.

En su poder, el magistrado tenía algunos videos de lo sucedido, según informaron fuentes de la Fiscalía a Montevideo Portal. En concreto, el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, aseguró que “el fiscal estaba analizando la evidencia para ver si profundiza la investigación o se archiva”.

Finalmente, fuentes de la investigación confiaron a Montevideo Portal que el Vaz decidió profundizar en la investigación y por eso testigos del hecho declararán ante el magistrado este martes. No obstante, las fuentes del Ministerio Público señalaron que, además de la palabra de los testigos, se continúa con el análisis de las imágenes.

Hasta el momento no habrá más novedades al respecto. No obstante, aclararon que la información a la mañana de este lunes era “muy primaria” por lo que estaban en análisis de investigar o no, algo que terminó definiéndose por la afirmativa.

El hecho

Este domingo circularon en redes sociales varios videos que denuncian un presunto caso de abuso policial en la madrugada en la ciudad de San Carlos. En los videos se ve un funcionario policial intentando dispersar a decenas de jóvenes que se encontraban en la calle, frente al Teatro de Verano de la ciudad del departamento de Maldonado.

El Policía levanta su arma y apunta a algunos de los jóvenes, para posteriormente salir corriendo en esa dirección. Otro policía intentaba dispersar a decenas de jóvenes que se encontraban en la calle, frente al Teatro de Verano de la ciudad del departamento de Maldonado. Una usaría de Instagram relató los hechos, a lo que calificó como de "abuso policial", junto a otros usuarios de redes sociales que compartieron los videos del hecho.

En tanto, el Ministerio del Interior informó que efectivos policiales “patrullaban por Avenida General Artigas cuando ven una aglomeración de personas que cortaban el tránsito”. Desde Interior se sostuvo que un joven de 17 años tiró una botella contra el móvil policial, y tras identificarlo, debió ser reducido tras oponer resistencia.

Según la versión policial, luego de que el joven fue ingresado al patrullero, uno de los efectivos fue agredido con un vaso en la nuca y otras personas comenzaron a lanzar objetos contra la Policía. En este sentido, Interior informó que se realizaron “dos disparos con munición menos que letal para dispersar”. A su vez, se agregó que una mujer intentó ingresar al móvil y que, al tratar de detenerla, “la multitud vuelve hacia los policías”, que debieron realizar un nuevo disparo.

