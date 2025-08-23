Fiscalía debió actuar por “importantes infiltraciones de agua” en subsuelo de sede central

Locales

Montevideo Portal

La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en la tarde de este sábado en el que menciona que “en los últimos días” se constató la presencia de “importantes infiltraciones de agua” en el subsuelo de su sede (calle Uruguay 1225). De acuerdo con el texto, ninguna Fiscalía desempeña su trabajo en este lugar.

La secretaría general del Ministerio Público tomó conocimiento de esta “situación imprevista y extraordinaria” y se contactó con el propietario del inmueble y empresas del rubro “para dar respuesta inmediata”.

“Se mantuvo una reunión en la propia sede con los funcionarios y representantes gremiales, a efectos de escuchar sus planteos, comunicar las tareas a realizar y proponer la reubicación de los equipos de trabajo hasta tanto se resuelva la situación”, detalla el texto, difundido por el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech. De esta manera se otorgó un lugar físico “alternativo” en otros edificios, así como “todo lo necesario para el adecuado desempeño de las tareas”.

Pese a esto “muchos funcionarios optaron por mantenerse en su lugar de trabajo”, reza el comunicado.

Por último, el ministerio asegura que la empresa a cargo de las reparaciones ya trabaja en el lugar y está “en permanente comunicación” con ella.

“La Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso con la salud de su personal y de toda la población usuaria del servicio”, finaliza el texto.

