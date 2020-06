Fiscalía de Rocha comenzó la investigación de la muerte de una joven de 23 años

Policiales

Sobre el mediodía de este domingo varias personas se movilizaron en las playas del balneario Punta del Diablo, en el departamento de Rocha, para visibilizar varios casos de mujeres asesinadas o desaparecidas en el departamento. La organización "¿Dónde están nuestras gurisas?", una coordinadora de mujeres que busca visibilizar los casos de desapariciones de niñas y mujeres en Uruguay, fue quien organizó esta concentración.

Esta, en particular, fue coordinada para pedir justicia por una joven mujer de 23 años que presuntamente se suicidó en el departamento y que residía en Punta del Diablo. Se trata de Anahí Ailin, una mujer que antes de morir hizo fuertes publicaciones en su cuenta de Instagram y Facebook narrando que había recibido reiterados abusos sexuales. Según las denuncias de los distintos colectivos de mujeres, el suicidio habría sido provocado por estos abusos que recibió.

Una de las publicaciones a la que hacíamos referencia dice textualmente: "(...) Me amo como mujer, he dejado que abusen de mí, pero hoy digo basta. Ya no me cojen más, ya no me van a obligar a mamarla, ¡allá ustedes! ¿Quisieron asustarme con golpes? ¿Con mi tío violento? ¿Tirando cosas por la ventana? La cagaron, los traidores son ustedes que, por no ir a denunciar que en la familia tenemos pedófilos y golpeadores, quisieron callar a su hija y les salió muy mal. A la mierda con las cosas sucias, tengo a Hitler en lo que supo ser mi casa. No se callen la boca, denuncien y no dejen que su familia manipule por amor, ya no justifiquemos. La violencia y el abuso no se justifican". Estas publicaciones son del 13 de noviembre del año 2019, pero apareció sin vida el pasado 15 de mayo, según pudo saber Montevideo Portal con fuentes de la investigación.

A través del fallecimiento de la joven, la Policía local dio cuenta de la situación y se informó a la Fiscalía, quien inmediatamente comenzó la investigación del caso. Según indicaron los investigadores, lo único que hay hasta el momento es el celular de la víctima.

La fiscal Mattos, de la Fiscalía del Chuy, quien es la encargada de la investigación, dispuso el envío del celular a Montevideo para que se le haga una profunda investigación y, a partir de eso, tomar más y nuevas medidas para continuar con la investigación.

Finalmente, los investigadores aseguraron que actualmente no se interrogó a nadie porque, como la investigación está en la órbita de Fiscalía, esperan las indicaciones de la fiscal encargada del caso. "Por ahora toda la investigación está en Fiscalía", concluyeron las fuentes.

