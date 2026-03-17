Fiscalía boliviana inicia investigación tras “saqueo” a casas del narcotraficante Marset

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Luego de que varias casas del narco uruguayo Sebastián Marset fueran saqueadas en las últimas horas, la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) realizará una investigación para esclarecer los hechos.

Vecinos de Marset narraron a la Policía que se dieron varios movimientos extraños e incluso vieron un camión que ingresó por la parte trasera de uno de los predios y luego los ladrones abrieron un boquete para sacar los elementos.

En dos de las casas había dos bolsones con US$ 5 millones, además de joyas y otros objetos de valor. También se denunció la desaparición de ropa interior de Marset, como calzoncillos o medias, pero las cámaras quedaron intactas y ya están siendo periciadas por la Policía.

La investigación se centrará en una casa, la cual, tras el operativo en el que capturaron a Marset, tenía un pedido para realizar pericias, pero tras el proceso de las autoridades, realizaron el “saqueo”.

“Estamos activando todos los mecanismos investigativos conjuntamente con la Policía boliviana, para determinar si la participación de otras personas, ya sean servidores públicos, funcionarios policiales o personas particulares, están obstruyendo las labores de investigación”, dijo el fiscal Alberto Zeballos en rueda de prensa.

“Vamos a actuar de manera inmediata. No vamos a encubrir ni tolerar ningún acto o hecho que esté vinculado a estas organizaciones criminales”, agregó.

Además, explicó que se conformó una comisión de fiscales, con el objetivo de “actuar de manera conjunta” en el proceso de investigación.

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