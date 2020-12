Fiscalía archivó denuncia contra autoridades de INAC por mal uso de tarjetas corporativas

Locales

El fiscal determinó que no se verifica una desviación o irregularidad en la conducta de los investigados para ser sancionados penalmente.

La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez dispuso el archivo de una denuncia presentada contra las autoridades del Instituto Nacional de Carnes (INAC) por el presunto uso ilegal de tarjetas institucionales, que abarcan el período desde 1° de marzo del 2005 al 26 de marzo del 2019, fecha en que se hizo la denuncia.

El denunciante en su comparecencia ante la Justicia advirtió que con las tarjetas se efectuaron compras que a su entender eran de apariencia irregular. Según el denunciante, los gastos abarcaban compras en el exterior, compras que aparecían como personales o destinadas a la adquisición de pasaje de terceras personas, por lo que pidió que se investigue. El denunciante aportó la información.

Sin embargo, el fiscal destaca en su dictamen un informe realizado por la Junta de Transparencia y Ética Pública en el que se señala que "con fecha 1/9/2017 comenzó a regir en el INAC.

Este informe señala que "no existió una desviación" en la conducta de los presuntos funcionarios denunciados porque, según el informe, "al momento de realizar ciertos gastos no existía protocolo que los regulara y, por tanto, no era posible la aplicación retroactiva de la normativa, "habiendo sido reembolsado los montos" al INAC. "Por otra parte, para ciertos gastos se aplicó el Reglamento de viáticos vigente al momento del gasto", añade la Fiscalía.

Finalmente, como resultado de la investigación, el fiscal determinó que no se verifica una desviación o irregularidad en la conducta de los investigados para ser sancionados penalmente.

