Fiscalía advierte por nueva estafa: inventan que familiares están lesionados o detenidos

Judiciales

La Fiscalía General de la Nación informó que se han detectado maniobras delictivas en las que personas se hacen pasar por funcionarios del Ministerio Público y realizan llamadas telefónicas a particulares, a quienes les afirman que un familiar cercano habría sufrido un accidente de tránsito o estaría detenido.

Los delincuentes exigen el pago inmediato de dinero o transferencias para “resolver la situación” o “evitar consecuencias legales”. La Fiscalía recordó a la población que no pide dinero bajo ninguna circunstancia.

“Ningún fiscal ni funcionario está autorizado a pedir transferencias, pago en efectivo ni ningún tipo de depósito a cambio de gestiones, favores o supuestas soluciones judiciales”, afirmó el Ministerio Público.

La Fiscalía solicitó a la ciudadanía que “no proporcione números de cuenta, direcciones, documentos de identidad, ni información sobre familiares a quien lo llame en estas condiciones”.

Asimismo, el Ministerio Público recomendó cortar la comunicación ante llamadas de este tipo y verificar la situación por los canales formales: contacto directo con el familiar en cuestión; consulta con la seccional policial más cercana, o consulta con Fiscalía únicamente a través de los números y direcciones ya conocidos, nunca a través del número que le da la persona que llama.

El Ministerio Público instó a quienes reciban este tipo de llamadas fraudulentas a denunciar el hecho colectivo ante la seccional policial más cercana. “La participación de la ciudadanía es clave. Difundir esta información reduce las posibilidades de engaño y protege, sobre todo, a personas mayores o a familias que actúan bajo estrés emocional”, expresó.

Por último, la Fiscalía recordó que cualquier solicitud de pago para “evitar problemas legales”, “agilitar trámites” o “liberar a un detenido” es un engaño.