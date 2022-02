Fiscal que pidió allanamiento a radio y periodista no informó de la actuación a Juan Gómez

Judiciales

La fiscal de Delitos Sexuales de 6.° Turno, Mariana Alfaro, fue entrevistada este sábado por 25siete Noticias, donde se refirió al allanamiento solicitado por ella a las oficinas de Azul FM y al domicilio particular del periodista Ignacio Álvarez, a raíz de la difusión de audios vinculados con el caso de abuso sexual en Cordón en su programa, La Pecera.

La letrada dijo que el allanamiento no es más que "la autorización para incautar o registrar elementos, si es que el propietario de esos bienes se niega a entregarlos". "Es una orden judicial que se obtiene en caso de negativa", recalcó. Cuando Interpol llegó al domicilio de Álvarez y a las oficinas de la radio, el indagado no se encontraba en ninguno de los dos lugares.

La fiscal dijo que "se pretendía obtener su celular para conocer a qué otras dos personas fueron cedidos esos registros de audio y video, porque en los programas emitidos se indica que fueron cedidos a terceros".

El procedimiento de la Justicia fue cuestionado por diversos actores del ámbito legal, político y periodístico por la presunta violación al derecho de libertad de prensa. Por ejemplo, el abogado Alejandro Domostoj Pascale planteó la incógnita en su cuenta de Twitter sobre si el fiscal de Corte Subrogante, Juan Gómez, estaba enterado del allanamiento a un medio de comunicación. “¿Será esto lo que parece o será una emboscada? Preguntas que surgen un sábado de. sobremesa, whiskies mediates y sin manejar”, se preguntó el magistrado.

La periodista Patricia Madrid contestó estas preguntas y afirmó que, al momento de realizarse los allanamientos, Gómez “no estaba al tanto de lo solicitado”. Montevideo Portal confirmó la información brindada por la reportera con fuentes de la Fiscalía.

No obstante, las citadas fuentes explicaron que, en general, el fiscal de Corte no tiene conocimiento de las disposiciones que hacen todos los fiscales porque se vulneraría el trabajo independiente de cada fiscal, además de que es imposible acaparar el trabajo de cientos de magistrados.

Asimismo, indicaron que sí se informa cuando habrá una formalización de los casos que toman público conocimiento. En otro sentido, consultadas las fuentes sobre si no hubiese sido necesario que se informe al fiscal de Corte las disposiciones a tomar dada la sensibilidad del caso, las fuentes respondieron que eso queda a “criterio de la fiscal” actuante, reconocieron que no se puede obligar al fiscal a comunicar las actuaciones porque se vulneraría la “independencia laboral” y destacaron que Juan Gómez respeta esta libertad.

Domostoj Pascale opinó que, en caso de que el fiscal de Corte no sepa las actuaciones de la fiscal Alfaro, sería un caso “grave” porque el allanamiento no afecta a un particular, sino que a una libertad general. “Debería estar muy bien justificado y ponderado por las máximas autoridades, no parece ser algo para sustentarlo en la independencia técnica”, expresó.

