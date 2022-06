Fiscal pidió exhumación de cuerpo para investigar muerte de hombre encontrado en un hotel

Policiales

El fiscal de Flagrancia de 9no turno, Fernando Romano, solicitó la exhumación del cuerpo de un hombre que fue encontrado sin vida en un hotel en el Centro de Montevideo el pasado 7 de junio.

La víctima era el activista Yamandú Rodríguez Pérez, que pertenecía a la “Hermandad Pro Derechos”, según informó Crónicas del Este.

El citado medio comunicó que la organización a la que el hombre pertenecía denunció el hecho, luego la policía concurrió a la sede de la Iglesia Metodista del Uruguay (que Rodríguez integraba) para comunicar a la familia el suceso.

El fiscal Romano dijo a Montevideo Portal que el pedido de exhumación “es para descartar o confirmar si hay una muerte violenta”. “La idea es que no haya dudas ante la muerte, aparentemente natural y por eso se pidió la exhumación”, agregó.

Romano comentó que “por ahora no hay ningún elemento que indique que haya existido una muerte violenta”. “También pedí la declaración del médico que certificó la muerte”, sostuvo el fiscal.

El fiscal explicó que “en todos los casos que hay un fallecido sin asistencia las coronarias móviles no extienden certificado de defunción”. “En este caso se dispuso que se entregue el cuerpo a familiares porque no había elementos de violencia. En muertes sin asistencia no siempre se recurre al médico forense”, acotó.

Romano comentó que pidió a la policía que tome testimonio al encargado del hotel, a los empleados que estaban en ese horario, registro de cámaras y declaración a funcionarios policiales que estaban en el lugar para “saber si existía algún indicio de violencia”.

“No tengo información de que haya ingresado alguien a la habitación del hotel”, aseguró el fiscal de Flagrancia.