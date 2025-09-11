Fiscal pidió “de forma urgente” a exvecinos de Penadés “todos los datos” sobre un portero

Judiciales

La fiscal penal de Delitos Sexuales de tercer turno, María Ithurralde, que investiga el caso contra el exsenador Gustavo Penadés, imputado en octubre de 2023 por decenas de delitos vinculados con abuso y explotación sexual de menores, dispuso que el Departamento de Investigación de Delitos Especiales del Ministerio del Interior solicite información sobre un posible testigo en el caso a la administración de un edificio ubicado en bulevar Artigas y Maldonado, en el barrio Cordón.

Esto porque en esa dirección vivía el investigado, de acuerdo con lo recogido por el libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder, en base al testimonio de Javier Viana, el hombre que relató una serie de abusos sexuales por parte de Penadés desde sus 17 años.

En el documento, al que accedió Montevideo Portal —fechado el 9 de setiembre de 2025—, se solicita al consorcio de vecinos que “tenga a bien informar […] si en el citado edificio cumplió funciones como portero, en el turno de la noche, un masculino de nombre Jesús”.

Agrega que, “en el caso de que así fuere”, la administración aporte “todos los datos personales que obren” en su “poder respecto de esta persona”.

“Lo antes mencionado guarda relación con una investigación que viene llevando adelante este Departamento, bajo la órbita de la Fiscalía de referencia, para lo cual sería de importancia contar con esta información de forma urgente, la que podrá ser remitida a nuestro correo institucional”, completa.

Según supo Montevideo Portal, hace varios años que ese portero no trabaja en el edificio y los vecinos le habrían perdido el rastro.

Si bien en el libro antes mencionado Viana no nombra a Jesús, en la página 80, cuando se habla del primer encuentro entre Viana y Penadés, la víctima, que luego de publicado el libro fue citada a declarar por la antigua fiscal del caso, Alicia Ghione, da algunos detalles de ese lugar.

“Fueron a un apartamento en bulevar Artigas y Maldonado. La dirección en la que Viana ubicó el lugar de encuentro coincide con la que dieron luego otros tres testimonios cercanos a Penadés”, relatan los autores Carolina Delisa y Martín Tocar, y suma: “Esa era la casa donde él vivía entre los 90 y los 2000”.

En un pie de página, los periodistas suman: “Hay también una referencia pública de Penadés viviendo allí en su época de legislador: llegó a intervenir en el Parlamento, extendiendo la preocupación de los vecinos de la zona por la ocupación del terreno que tenía enfrente”.

“El recuerdo de Viana es vago porque, si bien volvió a ese lugar muchas veces más, siempre fue de noche. Siempre entrando por la puerta del costado, por el garaje, por la entrada no oficial”, completan.

