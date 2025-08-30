Fiscal citará a declarar a Iewdiukow por “nuevos indicios” en el caso: ¿qué puede pasar?

Judiciales

El fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez, quien se encuentra liderando la investigación del caso de la estafa millonaria de Conexión Ganadera, volverá a citar a declarar a Ana Iewdiukow, socia de la empresa y esposa de Pablo Carrasco, quien se encuentra imputada por estafa y cumpliendo prisión domiciliaria.

Dicha novedad en la causa fue adelantada por el abogado Leonardo Costa, quien representa a varias personas damnificadas por el desfalco de la empresa, tras mantener una reunión con el magistrado en la tarde de este viernes.

“Tuve la oportunidad de reunirme con el fiscal Rodríguez y me comentó avances de la investigación. Hay nuevos indicios y nueva información financiera superveniente a la audiencia de formalización en julio que dan cuenta de que se va a volver a citar a Iewdiukow a declarar en Fiscalía”, afirmó el penalista en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Costa dijo que, si bien el fiscal no le transmitió la fecha de esta nueva instancia, va a ocurrir en la semana entrante. “Eventualmente, pueden llegar a haber modificaciones en la formalización”, agregó.

“Quiero destacar el trabajo de la fiscalía de Enrique Rodríguez en esta investigación nueva que se hizo con información superveniente, porque, de alguna manera, da cumplimiento a la palabra que él dijo en la audiencia de julio sobre que se iba a seguir trabajando y me da la impresión de que vamos a tener novedades próximamente”, agregó.

Tras la audiencia de imputación, que se llevó adelante el pasado 17 de julio, el abogado Juan Pablo Decia, quien también representa a un grupo de damnificados, dijo a Montevideo Portal que estaba “sobradamente acreditado” en la carpeta investigativa que el fiscal debería haber imputado a Iewdiukow y a Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, por lavado de activos.

