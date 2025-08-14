Fiscal argentino imputó al presidente Javier Milei por amenazas contra Julia Mengolini

Internacionales

El presidente argentino Javier Milei fue imputado por la Justicia de su país en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal de San Isidro Fernando Domínguez por su participación en la difamación a través de un video pornográfico falso hecho con inteligencia artificial en el que aparece la periodista Julia Mengolini supuestamente teniendo relaciones sexuales con su hermano.

El mandatario recibió la imputación junto con otros integrantes de su partido, La Libertad Avanza (LLA), como la legisladora mediática Lilia Lemoine. El caso incluye también acusaciones de amenazas y hostigamiento por parte de varias cuentas en redes sociales contra la periodista alrededor del audiovisual antes mencionado.

La carátula puesta por Domínguez a la causa es: “Milei, Javier y otros s/ amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”.

El abogado de la periodista, Juan Grabois, dio a conocer este hecho a través de un tuit: “Novedades en la causa Mengolini. Milei, Lemoine, funcionarios y twitteros libertarios, imputados. La Justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal, y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de las amenazas contra Julia Mengolini. Algún límite tienen que tener. El que las hace las paga”.

El concepto de “imputación” en Argentina es distinto al de Uruguay, ya que no implica necesariamente la culpabilidad del sujeto.

Según el glosario del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en el derecho procesal penal, “la calidad de imputado nace en el momento en que el individuo es señalado como partícipe en un hecho delictivo, sin que con ello deba darse por supuesta su culpabilidad, porque un imputado puede ser sobreseído o absuelto, con lo cual desaparecería la imputación”.

En Uruguay, “es toda persona a quien la Fiscalía atribuya participación en la comisión de un delito, o que sea indicada como tal ante las autoridades competentes”, según el artículo 63 del Código del Proceso Penal.

