Fiscal archivó denuncia de Fossati contra Romano: fue “discusión propia de ámbito laboral”

El fiscal de Corte, Juan Gómez, archivó el expediente con la denuncia por violencia de género que la fiscal Gabriela Fossati había presentado contra su colega, Fernando Romano, quien la subrogó en el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano mientras ella estaba de licencia médica.

En declaraciones a Montevideo Portal, Fossati se mostró disconforme con la resolución tomada por la Fiscalía General de la Nación (FGN). “La violencia es violencia por más que se la quiera ocultar. Romano me encerró y me gritó; ningún instructor va a modificar lo que pasó, aunque lo quiera llamar violencia de pares”, afirmó Fossati.

En su testimonio en el marco de la investigación, Fossati también adjudicó el episodio a diferencias ideológicas, y afirmó que recibió de Romano señalamientos de que es simpatizante del Partido Nacional. “Me quedó claro que su enojo y su agresividad hacia mi persona se vincula a que tenemos posiciones ideológicas absolutamente diferentes, habiendo recibido varias adjudicaciones o referencias a mi condición de ‘blanca’”, dijo Fossati ante la instructora del caso, según la resolución de la FGN a la que accedió Montevideo Portal.

Romano, en cambio, dijo que su colega lo estaba “hostigando” con mensajes de WhatsApp y que por eso fue a su despacho, donde hubo “una discusión entre fiscales sin importar el género”.

La fiscal también escribió un mensaje a través de Twitter, donde volvió a señalar “filtraciones” en el organismo que encabeza Gómez. “La violencia perece que preocupa según quién sea el agresor y quién el agredido. Por suerte pronto me voy”, sostuvo Fossati, que fue trasladada del turno que tenía a cargo la investigación sobre Astesiano en marzo de este año.

Me entero por un periodista del resultado de una investigación, en el que varias mujeres declararon ser insultadas por Romano. Menos mal que no hay filtraciones desde FGN. La violencia perece que preocupa según quien sea el agresor y quien el agredido. Por suerte pronto me voy. https://t.co/yl9zPwnogD