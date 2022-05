Locales

Fiscal Romano: “Peñarol les llevó las capturas de pantalla, no me queda la menor duda”

El fiscal de Flagrancia Fernando Romano volvió a ser noticia este jueves por una serie de “me gusta” que dio en la red social Twitter a usuarios que criticaban e insultaban al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, según publicó el Semanario Búsqueda. En diálogo con radio Sport890, el magistrado aseguró que fue un “error involuntario” y que sería una contradicción por el hecho de que está investigando hechos de violencia en el deporte, que incluye la indagatoria a varios comentarios en redes sociales.

“Además, hay un tuit del 1º de abril, por tanto, no me di cuenta, tengo determinada edad, toqué la pantalla, le di un “me gusta” leyendo los tuits que había. Para mí, que se haya levantado la noticia, está bien que levanten la noticia, pero no hay ninguna animosidad. Uno de ellos, el más agresivo, lo borré. Después hubo captura de pantallas, pero no, lejos de mí, incluso traté de comunicarme con el presidente Ruglio, me escribió que tenía una asamblea y que me llamaba, no me llamó, le mandé un audio pidiéndole disculpas y diciendo que fue un error”, comentó Romano.

“A veces uno tocando el teléfono se escapan algunas cosas. No voy a estar cayendo en una contradicción cuando estoy tratando de tomar el tema de violencia en el deporte muy en serio”, agregó.

Consultado sobre cuántos episodios fueron, Romano indicó que fueron dos episodios, uno de ellos el tuit insultaba a Ruglio. A continuación, el fiscal de Flagrancia aseguró que “no le extraña” que la noticia haya aparecido ahora. “Le quiero sacar relevancia, pero qué casualidad después de que cité a los jugadores y al presidente aparezca esta noticia. Yo quiero creer que es una casualidad, pero evidentemente si hubiera habido mala intención me lo hubieran comunicado antes o conocimiento del hecho antes”, señaló.

“¿Cómo no voy a citar al presidente de la institución si es el representante? Más allá de que no estuviera en Los Aromos. Si a él le molesta, lo entiendo, pero lo cité a declarar para ver si Peñarol iba a formular una denuncia. Para mi es un hecho grave, que la institución haya manifestado que es un hecho menor… hubo un conjunto de personas, organizadas, más de 20, que fueron a hacer nunca pintada en Los Aromos. Lo cité porque al escucharlo en Tenfield el día anterior dijo que Peñarol no iba a formular ningún tipo de denuncia y yo entendía que quería escucharlo por boca de él, no por el hecho en sí”, añadió.

Finalmente, Romano comunicó que él es socio e hincha de Peñarol y que en las anteriores elecciones no votó ni a Ignacio Ruglio ni a Juan Pedro Damiani, sino que eligió por Guillermo Varela, que actualmente forma parte de la directa.

“Entiendo que esto fue Peñarol, lo digo claramente. Esto fue Peñarol que les llevó las capturas de pantalla, no me queda la menor duda. Tal vez estoy equivocado, pero salió dentro de Peñarol. Cuando hablé con el presidente le dije que lo cité como representante de Peñarol, no como testigo. Desde el punto de vista que Peñarol iba a hacer la denuncia o no me lo tenía que decir Peñarol”, aseguró.