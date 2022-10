Fiscal Fossati: “Mi rol es argumentar en los tribunales, no contestar noticias erróneas”

Locales

El periodista y director de informativos de Tv Ciudad, Eduardo Preve, realizó este martes una publicación en su cuenta de Twitter en la que comparó el uso de un dispositivo que sirve para recuperar información eliminada de un celular, en el marco de la investigación por el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

El reportero señaló que, en Uruguay, la utilización del Universal Forensics Extraction Device pudo recuperar un 2% del celular de Astesiano, mientras que, en Argentina, el mismo sistema logró recuperar 50 gigas del celular del atacante de Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, los dichos de Preve no cayeron bien en la Fiscalía de Flagrancia de 12° Turno, a cargo de Gabriela Fossati, quien investiga al excustodio del mandatario. La fiscal respondió duramente contra el periodista y, entre otras cosas, sostuvo que “quizás” está buscando “desinformar y polarizar la función de los fiscales”.

“Quizás está repitiendo una noticia vieja, quizás me mal informaron o, quizás, solo quizás, está buscando desinformar y polarizar la función de los fiscales, será que lo aprendió bien de parte de quien lo contrató para integrar la Fiscalía General en un ‘rol’ llamativo”, aseguró la fiscal.

“A lo mejor, por aquello de que el ladrón cree que todos son de su condición, no cree que existan operadores que solo se apoyen en las normas, no en colores políticos”, agregó.

En este sentido, continuó diciendo que fomentar la agresión contra una funcionaria que “solo pretende ejercer bien su función” habla más del periodista que de la fiscal, y finalizó diciendo que no cree en una “justicia colorida” porque es de “otra época”.

“Mi rol es argumentar en los tribunales, no contestar noticias erróneas dirigidas a confundir. No cederé frente a presiones externas de ningún tipo, como nunca lo he hecho, y bien que las he recibido”, concluyó.

