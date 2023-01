Fiscal Flores retomará el caso del conductor de Coetc en febrero y hará citaciones

Judiciales

El hombre, quien está emplazado por Fiscalía, dijo ante la policía que no vio al joven que murió atropellado por el ómnibus que él manejaba.

La fiscal Sabrina Flores, que investiga el caso del joven de 18 años atropellado por un ómnibus de Coetc, emplazó al conductor del vehículo y ordenó citaciones para el correr de febrero, luego de que termine la feria judicial.

Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal, Flores seguirá investigando la causa a partir del próximo 1° de febrero. Hasta ahora, el hombre ha asegurado que no vio al joven que murió producto de las lesiones del impacto.

El hecho se dio luego de que el ómnibus doblara hacia la izquierda en Coronel Raíz y Aparicio Saravia, un cruce en el que no está habilitado ese giro. La familia de la víctima reclama que se impute al conductor por homicidio culposo y omisión de asistencia, algo que Flores no descarta, pero sobre lo que no tiene elementos probatorios aún.

Desde Unott aseguraron que el chofer no se dio a la fuga y que está muy “afectado” por lo sucedido, según dijo el dirigente sindical Miguel Marrero.

