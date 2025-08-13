Judiciales

Fiscal Fleitas adelantó que está tras las pistas de los responsables de fuga de Morabito

Montevideo Portal

Sandra Fleitas, la fiscal que investiga el caso de la fuga caminando del mafioso italiano Rocco Morabito de la Cárcel Central ocurrida en 2019, adelantó que ha realizado y tiene pendiente realizar más pedidos de informaciones y “diligencias” para determinar responsabilidades en el caso.

“Es un expediente voluminoso”, destacó Fleitas este miércoles entrevistado por Telenoche (Canal 4). Hasta abril de este año, la Fiscalía estaba trabajando en la investigación del traslado de cárcel del narco Gerardo González Valencia que, recordó la integrante del Ministerio Público, “tienen algún punto de conexión entre una y otra”.

Pero como esa parte de la investigación fue archivada por la fiscal Silvia Porteiro, ahora Fleitas indicó que le “queda pendiente” otra parte, “que sería específicamente la eventual responsabilidad de quienes pudieron haber participado o colaborado en la fuga de Morabito”.

Así, habló de que tiene en mente “diligencias” y que algunas ya las encaminó. “Del resultado de estas dependerá lo que cada una pueda aportar, porque cada uno que viene al caso trae su idea y su impronta que es la independencia técnica”, indicó sin dar detalles sobre lo que pidió.

“No es que al que hizo todo lo otro lo dejamos de lado, sino que continuamos. Hay unidad de investigación dentro de la Fiscalía. Dependerá un poquito de lo que voy a encontrar, cómo lo seguiré”, amplió.

