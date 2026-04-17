Entrevistas

Fiorella Haim: el reconocimiento global a Ceibal y el desafío de “usar bien” la IA

Por Felipe Capó

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A comienzos del año, la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, fue reconocida en Londres como una de las diez mujeres más destacadas del mundo en educación y tecnología. La distinción se dio en el marco de la feria Bett, uno de los principales eventos globales del sector, y la ubicó como la única representante de América Latina.

“Fue bastante impresionante”, dijo en entrevista con Montevideo Portal al referirse al momento en que recibió la noticia. La postulación había surgido sin mayor expectativa y el aviso llegó tiempo después. “Yo hasta me había olvidado”, contó.

Para Haim, el reconocimiento no se explica en lo individual, sino que “reconoce todo un trabajo de posicionar a Uruguay en esta área”, afirmó. En los mismos días participó en instancias internacionales en los que, según señaló, la experiencia local fue tomada como referencia.

“[A nivel internacional] citan permanentemente la experiencia de Uruguay y la de Ceibal”, dijo. Ese posicionamiento, sostuvo, lo reflejan “casi 20 años y cinco gobiernos de distintos partidos que mantuvieron la política”.

En ese sentido, la jerarca definió ese proceso como un caso poco habitual a nivel global. “Es bastante único en el mundo”, dijo, al destacar la combinación de continuidad en el tiempo y escala nacional.

Un modelo que se reinventa

Consultada sobre el momento actual del plan Ceibal, Haim rechazó la idea de una etapa cerrada. “Nos reinventamos casi que permanentemente”, señaló.

La jerarca explicó que el eje inicial estuvo en el acceso. Entre 2007 y 2009 se desplegaron laptops y conectividad en todo el país. A partir de ahí, el foco pasó al uso.

Ese cambio derivó en nuevas capas del sistema, como plataformas educativas, programas específicos y herramientas aplicadas al aula. Entre ellas, mencionó el programa de inglés remoto, que hoy alcanza al 70% de los estudiantes de cuarto a sexto de escuela, frente a un 30% cubierto por docentes presenciales y, en conjunto, “llegan a los mismos niveles de logro” con respecto a los resultados medidos bajo estándares internacionales.

A ese esquema se sumaron iniciativas en robótica, programación y pensamiento computacional. También ajustes con “foco en equidad”, como cambios en competencias para fomentar la participación femenina.

Sobre esto último, Haim mencionó un equipo de niñas de Rivera que, gracias a la Olimpíada de Robótica, logró el tercer puesto en una competencia internacional en 2023. Al año siguiente, otro grupo integrado solo por mujeres obtuvo el primer lugar y compitió en Estados Unidos.

iA: De acceso a uso, y del uso aL criterio

Haim marcó que el principal desafío ya no es la conectividad, sino “cómo se usa”. En ese sentido, ubicó a la inteligencia artificial como una nueva capa del problema, no solo por su impacto, sino por las diferencias que puede generar.

“Tenemos que evitar que se generen brechas en el tipo de uso”, advirtió. Según explicó, ese diferencial puede trasladarse después al mercado laboral.

Para la presidenta de Ceibal, el punto central es la formación. “Es clave la alfabetización en inteligencia artificial”, sostuvo, y definió ese concepto como entender qué es, cómo funciona y cómo se usa.

Ese conocimiento, planteó, es el que permite desarrollar pensamiento crítico. “Si no sabés cómo funciona, no podés evaluar los resultados”, resumió.

Haim también cuestionó una tendencia que observó en eventos internacionales, en los que detectó un crecimiento de herramientas con inteligencia artificial “sin un uso claro”.

“Parecería que se hacen para decir ‘tengo algo que hace inteligencia artificial’”, señaló.

Frente a eso, explicó que Ceibal trabaja con un enfoque distinto que se basa en seleccionar herramientas en función de problemas concretos del sistema educativo.

En esa línea, mencionó el desarrollo del laboratorio educativo de IA, lanzado en 2025, que actualmente reúne 43 proyectos en distintas etapas. Algunos están en fase inicial. Otros ya avanzan hacia su implementación a mayor escala.

Entre los ejemplos, destacó una herramienta que adapta libros de texto a distintas situaciones de discapacidad. Permite ajustar tipografía, contraste y vocabulario, de modo que todos los estudiantes trabajen sobre el mismo contenido.

El sistema ya pasó por pruebas en centros educativos y continúa en proceso de mejora.

Un puente entre educación e innovación

De cara al futuro, Haim definió el rol de Ceibal como articulador. “Se convirtió en un puente entre el ecosistema educativo y el innovador”, afirmó.

Ese posicionamiento se apoya en su estructura institucional y en el trabajo coordinado con organismos como el Ministerio de Educación y la ANEP.

El objetivo, en un escenario constantemente cambiante, es tomar los desarrollos tecnológicos y “poder transformar esas ideas en políticas públicas”, resumió, y concluyó que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que el punto es cómo se usa y, sobre todo, para qué.

Por Felipe Capó

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