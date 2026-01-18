Policiales

Fingieron ser sus nietos, dijeron que su padre tuvo un accidente y le robaron $87.000

Dos hombres fueron detenidos como sospechosos de estafar a una mujer de 86 años en Maldonado, bajo la modalidad del “cuento del tío”, informó en primera instancia Subrayado y confirmó Montevideo Portal.

Según lo denunciado, en la tarde del lunes 12 de enero, la víctima recibió una videollamada de una persona que ocultaba su rostro y se hacía pasar por su nieto. El delincuente le dijo a la anciana que su padre había protagonizado un accidente de tránsito y estaba detenido, por lo que necesitaba dinero para pagar la fianza y un abogado.

Desesperada por la situación, la mujer concurrió a un local de cobranzas y solicitó un préstamo por $ 86.600. Una vez que tenía los billetes, se dirigió a una plaza, donde le indicaron que el dinero no sería retirado por su supuesto nieto, sino por otra persona que se identificaría mediante una palabra clave.

Unos minutos después, un hombre joven se le acercó y le dijo la palabra acordada, por lo que la víctima le entregó el dinero. El hombre se retiró del lugar a pie.

Horas más tarde, la víctima recibió nuevos mensajes del mismo número de teléfono donde le solicitaban más dinero, por lo que la mujer interrumpió la comunicación. Una vez hecha la denuncia, la Policía identificó una motocicleta con dos ocupantes que podrían estar detrás de la estafa.

Este sábado, personal de PADO detuvo a los dos hombres, quienes quedaron detenidos a disposición de Fiscalía.

