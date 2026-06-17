Final: video registra la última y mortal acrobacia del “Hombre Araña de Yemen”

Un escalador y creador de contenido conocido en redes sociales como el “Hombre Araña de Yemen” murió el pasado sábado tras caer en un cráter volcánico mientras intentaba ascender por sus paredes sin equipo de seguridad.

Según informaron las autoridades locales, Al-Qaqa Ibn Antar, de 30 años, sufrió el accidente el pasado viernes en el cráter volcánico de la presa de Hardah, uno de los monumentos naturales más conocidos del suroeste de Yemen.

Antar había ganado popularidad en redes sociales por compartir videos en los que realizaba arriesgadas acrobacias y escaladas en distintos puntos del país.

Un video que circula ampliamente en internet y que, según diversos reportes, corresponde al momento del accidente, muestra al joven ascendiendo por una pared casi vertical del cráter antes de perder el apoyo y precipitarse al vacío, según consigna la cadena BBC.

Estes foram os momentos finais do aventureiro Al-Qa'qa' Antar Al-Absi, o "Spider-Man do Iêmen", antes de cair na cratera do vulcão Haradha (Damt), no Iêmen.



Ele escalava a parede interna da cratera sem qualquer equipamento de segurança, como sempre fazia.



Escorregou, perdeu o… pic.twitter.com/EprKxFcM0G — Conservatism And Elegance ???? (@ThayzzySmith) June 13, 2026

La Autoridad de Defensa Civil de Yemen informó que equipos especializados lograron recuperar el cuerpo durante el fin de semana, tras una compleja operación de rescate.

En un comunicado difundido el domingo, el organismo destacó los “esfuerzos heroicos” de los rescatistas y calificó el procedimiento como una de las misiones más difíciles realizadas recientemente debido a las características del terreno, las altas temperaturas y las condiciones extremas dentro del cráter.

Imágenes divulgadas por las autoridades muestran a los rescatistas descendiendo por las empinadas paredes con equipos de escalada y utilizando un sistema de cabrestante para recuperar el cuerpo.

Tragic end for Spider-Man Yemen after falling into the crater of an extinct volcano in the city of Damt in the center of the country pic.twitter.com/ecA9dOtdXu — Arab world (@Arabbeau) June 12, 2026

El cadáver fue localizado por buzos a unos 30 metros de profundidad dentro del lago que se encuentra en el fondo del cráter, que tiene aproximadamente 120 metros de diámetro.

La presa de Hardah, situada en la provincia de Dhale, se ha convertido en los últimos años en una atracción turística debido al lago de aguas sulfurosas ubicado en el interior del cráter.