Final abrupto: asaltó un bar y murió acribillado por un policía que comía allí

Internacionales

Un ladrón fue asesinado a tiros en la tarde del sábado, en el transcurso de un intento de asalto a un bar en la ciudad de San Luis, en el estado brasileño de Maranhão.

El hecho ocurrió en un pequeño establecimiento gastronómico situado en la avenida Edson Brandão, en el barrio Anil de la mencionada urbe.

Las imágenes de la cámara de seguridad del lugar muestran el momento en que el ladrón, identificado como Raimundo Juvenal de Sousa Silva, de 32 años, con un casco de motocicleta en la cabeza y empuñando un arma de fuego, amenaza y agrede físicamente a uno de los parroquianos.

El hombre ordena a los clientes que se cubran la cabeza y les exige que entreguen sus objetos de valor.

El agente de la Policía Civil, que se encontraba en una mesa con otra persona, se tumbó en el suelo y, aprovechando la distracción del sospechoso, disparó cuatro veces. Sousa cayó abatido y murió en el lugar. El agente se dirigió entonces a la puerta del bar para verificar si el asaltante tenía cómplices aguardándolo.

Según la Policía Civil, Raimundo Juvenal de Sousa Silva había estado en el sistema penitenciario de Maranhão cuatro veces por robo y otros delitos. Las investigaciones indican que siempre actuaba solo. También es sospechoso de intentar matar a un agente de la Policía Militar durante otro robo perpetrado días antes.

De acuerdo con lo informado por el portal noticioso G1, tras el incidente, el agente que disparó a Raimundo se entregó al Departamento de Homicidios y Protección Personal (SHPP) para prestar declaración. El policía estaba fuera de servicio y era cliente del bar. El caso se caratuló como legítima defensa.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

??VEJA: Policial civil de folga reage a assalto e mata criminoso armado dentro de bar em São Luís-MA; câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito rende clientes e acaba surpreendido pelos disparos. pic.twitter.com/5rUOGtBGZA — Fuxico Teresina (@FuxicoTeresina) August 24, 2025