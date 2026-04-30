Fin de semana largo con lluvia y vientos: cómo estará el clima, según pronóstico de Inumet

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) dio a conocer el pronóstico para el primer fin de semana de mayo, marcado por lluvias, viento y variaciones en la temperatura en distintos puntos del país.

El organismo anticipó que el viernes 1° de mayo se presentará con cielo nuboso y períodos de cubierto. En el norte del país se esperan precipitaciones y tormentas, algunas puntualmente fuertes, mientras que en el resto del territorio podrían registrarse lluvias aisladas hacia la tarde.

Para el sábado, el pronóstico indica una mejora parcial. La jornada comenzará con cielo nuboso en la mañana y algo nuboso a claro en la tarde. Sin embargo, estará marcada por el viento, lo que generará un descenso en la sensación térmica.

En tanto, el domingo se perfila con un inicio frío en la mañana, que dará paso a una tarde templada, con cielo algo nuboso a nuboso.

Cabe resaltar que el fin de semana será largo para muchos uruguayos, producto del feriado por el Día Internacional de los Trabajadores.