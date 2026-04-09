Fin de semana: inicio con “temperaturas agradables”, pero las condiciones desmejorarán

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció el pronóstico para este fin de semana y adelantó que se esperan “temperaturas agradables”, aunque con probabilidad de lluvias en distintas zonas del país.
Para el viernes, se prevé una “jornada agradable”, con una mañana fresca y temperaturas que se volverán templadas con el correr de las horas. “El cielo se presentará con escasa nubosidad y se prevén nieblas y neblinas matinales”, detallaron desde el organismo.
De cara al sábado, se espera un aumento de la nubosidad hacia la tarde, con la llegada de precipitaciones y tormentas que comenzarán por el Noroeste y se extenderán progresivamente al resto del territorio.
El domingo, en tanto, estará marcado por precipitaciones y tormentas desde las primeras horas del día, principalmente en el Noreste, Este y partes del Sur del país. “Las condiciones comenzarán a mejorar rápidamente hacia la tarde”, indicaron desde Inumet.
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