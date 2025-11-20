Locales

Fin de cursos 2025 en Uruguay: cuándo terminan las clases en escuelas, liceos y UTU

Montevideo Portal

El calendario de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) establece que el final de los cursos para las escuelas públicas será el viernes 12 de diciembre de 2025.

Esta fecha marca el último día de clases para los niveles de educación inicial y primaria, dando paso a las actividades de cierre y organización administrativa.

Según el cronograma oficial, los actos de fin de curso se desarrollarán entre el 13 y el 16 de diciembre, mientras que las tareas administrativas y de planificación para el próximo año se extenderán del 17 al 19 de diciembre.

Ciclo básico de secundaria

En el ciclo básico de secundaria, las fechas de finalización de los cursos varían en función del plan. Los estudiantes del plan 2009 y de educación básica integrada (Plan 2023 EBI) finalizan el 28 de noviembre.

Los liceales del ciclo básico de los planes 2012, 2013, 2016, Cecap y Áreas Pedagógicas culminan el 5 de diciembre.

Educación media superior

En la educación media superior de secundaria, también varían en función del plan y el grado.

En 1° año de educación media superior, la primera finalización es el 28 de noviembre, mientras que del 1° al 12 de diciembre hay instancias de acompañamiento pedagógico.

En 2° y 3° año de educación media superior, para alumnos del plan 2006, la primera finalización es el 21 de noviembre. En tanto, del 24 de noviembre al 12 de diciembre hay tutorías académicas.

Los alumnos del plan 1994 finalizarán el segundo semestre el 5 de diciembre.

Educación técnica profesional

En los centros UTU, los estudiantes de educación media básica finalizarán el 29 de noviembre, salvo para aquellos comprendidos en el programa de Formación Profesional Básica.

En educación media superior, los estudiantes de bachilleratos también finalizarán el 29 de noviembre. Por su parte, los de otros cursos y grados lo harán el 29 de diciembre.

Los cursos técnicos terciarios culminan el 22 de noviembre.

