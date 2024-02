Filipinas: niña de 3 años fue rescatada luego de pasar tres días soterrada

Un bebé de dos meses y una niña de 3 años fueron rescatados con vida este viernes, tres días después de que un deslizamiento de tierra sepultara dos autobuses que transportaban a trabajadores de una empresa minera en el sur de Filipinas, dejando al menos 11 fallecidos y unos 110 desaparecidos.

La Cruz Roja de Filipinas anunció este viernes, en su cuenta de Facebook, que los equipos de emergencia localizaron y rescataron a la niña de 3 años y al bebé, un niño de apenas dos meses, y los trasladaron inmediatamente al hospital de la localidad de Mawab, en la provincia de Davao del Sur, en la isla meridional de Mindanao.

El presidente de la Cruz Roja de Filipinas, Dick Gordon, manifestó su alegría por el hallazgo de los menores y transmitió su agradecimiento a los equipos de rescate.

JUST IN | A girl that had been trapped by a landslide at Barangay Masara, Maco, Davao de Oro was rescued Friday morning (Feb. 9, 2024), three days after the incident. The young survivor was given medical aid. | via Che Palicte/?? Illu mi pic.twitter.com/TMpnKhq3aH