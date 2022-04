Ferrés: gobierno analiza continuidad del fondo covid, pero sigue “plenamente vigente”

Política

El prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, brindó una rueda de prensa este miércoles, un día después de que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmase el decreto que pone fin a la emergencia sanitaria en este país, aplicada por la epidemia de covid-19 en marzo de 2020.

El jerarca de Presidencia aseguró, en primer lugar, que no se genera ninguna contradicción por el hecho de levantar la emergencia sanitaria, mientras quedan algunas medidas vigentes que fueron tomadas por este marco. En este sentido, dijo que es una medida “muy importante” la que tomó el Poder Ejecutivo y en especial el presidente Luis Lacalle Pou.

“Fue una decisión muy importante en su momento, pero el país avanzó, mejoró muchísimo en el tema sanitario, y bueno consideró el gobierno que es momento oportuno para levantar la emergencia y está todo en orden y transitándose”, indicó Ferrés en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo.

Con respecto a las decretos que se firmaron en el marco del decreto de la emergencia sanitaria, Ferrés explicó que principalmente se dejó sin efecto el principal, que es el 93 y que marcaba la emergencia sanitaria. Además, explicó que otras normas se fueron “agotando” con el tiempo, otros que se fueron derogando a medida que avanzaba la vuelta a la normalidad y dijo que se continuarán revisando otros aspectos que todavía están en ejecución. “Al finalizar dicha ejecución probablemente tengamos que derogar alguna normativa más”, indicó.

“Todavía hay aspectos que considero muy importantes porque están vinculados a lo social, recuerden ustedes que el país hizo un esfuerzo muy grande en lo social para atender a los más vulnerables durante la emergencia y eso por supuesto que sigue en ejecución y se está monitoreando día a día”, agregó.

Consultado por la prensa sobre la permanencia del Fondo Coronavirus, Ferrés contestó que se está analizando en las próximas horas, al mismo tiempo de una cantidad de cuestiones que hacen a lo social y a aspectos económicos del Ministerio de Economía y Finanzas, aunque reconoció que hasta el momento el fondo sigue “plenamente vigente”.

“Eso es importante, porque el levantamiento de la emergencia no significa que el Estado deje de proteger y asistir a muchos sectores que están muy vulnerables por todo lo que fue el coronavirus en el país. Todo eso sigue. Así va a ser, así va a seguir, todas esas políticas sociales y de economía social va a seguir porque el país y el gobierno está del lado de las personas y está más fuerte amparando a las personas que han estado más vulnerables en distintos aspectos de la vida cotidiana porque la pandemia pegó fuerte”, expresó.

Con respecto al uso de tapabocas, Ferrés señaló que eso será una decisión de cada organización y destacó las palabras del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien aseguró que el uso de tapabocas siempre fue una exhortación, salvo en determinadas regiones. “En mi opinión, creo que cada cual va a usar si quiere, y si no quiere no lo va a usar. Ahora, el Ministerio de Salud Pública (MSP) están trabajando en algunas situaciones muy especiales, pero nada más”, agregó.

Finalmente, preguntado sobre las críticas de la oposición por no dar a conocer las cifras que se gastaron por vacunas y el Fondo Coronavirus, el prosecretario contestó: “Lo que diga la oposición a mí me tiene sin cuidado porque yo estoy para gobernar y trabajar con el presidente de la República. No tengo tiempo para escuchar lo que está diciendo la oposición cuando son críticas. Si quieren construir y dialogar bienvenidos. Creo que no soy la persona indicada para hablar”.