Ferrés en conmemoración del Holocausto judío: “Recordar con consternación es necesario”

El prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, fue el vocero del Gobierno en el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto del pueblo judío. “Hoy se conmemoran 78 años de la liberación del campo de concentración y exterminio Auschwitz, ocurrida en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Es un día para toda la humanidad de consternación y reflexión para no olvidar semejante atrocidad”, dijo en cadena nacional de radio y televisión.

“Lo sucedido no solo demostró hasta qué punto puede llegar la crueldad humana, sino que evidenció de la más horrorosa forma lo que sucede cuando las sociedades no cultivan la tolerancia, el respeto por el otro, la no discriminación y los derechos fundamentales”, planteó Ferrés, quien advirtió que “recordar con consternación es necesario, pero no alcanza”, por lo que “los gobiernos, las sociedades, cada uno de nosotros debemos tener debida conciencia e incidir desde nuestros respectivos ámbitos de actuación para que este tipo de crímenes a la humanidad nunca más puedan no solo no cometerse, sino tampoco gestarse”.

“El Uruguay en su más digna tradición continuará trabajando constantemente tanto en el ámbito nacional como internacional para que los hechos aberrantes de asesinatos y denigración que sufrió en dicha instancia el pueblo judío y que indirectamente trascendió a otras etnias y culturas del mundo no vuelvan a existir”, aseguró el prosecretario de Presidencia.

Además, planteó que “nuestro país desde entonces ha ratificado su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia”. Y agregó: “El Holocausto no solo impactó enormemente a los países en los que se cometieron crímenes nazis, sino que también alcanzó a otros lugares del mundo, y aún en estos tiempos surgen noticias permanentemente de hechos que demuestran sintomatologías de intolerancias y violencias propias de radicalismos subyacentes”.

“Recordar y no olvidar debe de ir de la mano de educar y así construir conciencia para que las generaciones que nos precedan (sic) sean, en el ámbito del cultivo de la tolerancia y de la lucha contra el odio y la violencia, mucho mejores que las nuestras y a través de ellas confiar en que se pueda alcanzar un mundo de respeto y paz”, dijo, y concluyó: “Al hacer memoria se comprende que lo que sucedió hace no tanto tiempo interpela a la especie humana, al haberse denostado los más elementales derechos que emanan de su propia dignidad”.

