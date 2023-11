Fernando Pereira tras dichos de narco: “Cada cual hace su juego, y Marset el de él”

Política

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió este lunes a la entrevista realizada por el programa Santo y Seña (Canal 4) al narcotraficante Sebastián Marset, y dijo que fue “de interés periodístico”.

“Cada cual hace su juego, y Marset el de él. No podemos hacer política a partir de definiciones de un narcotraficante peligroso y pesado; podemos asumir que hubo una entrevista (que le falta otra parte) que por supuesto a la gente le interesa y que hay que escucharla”, señaló.

Marset aseguró que, en el tema de su pasaporte en Uruguay, “no gastó un dólar”. Con respecto a eso, Pereira afirmó: “Luego, como mínimo, a mí me cobran $ 5.000 de pasaporte, así que algo le deben haber cobrado”.

“Nosotros lo que creemos sí es que hubo una serie de hechos ilegítimos y probablemente ilegales que llevaron a dar un pasaporte a un narco peligroso y pesado, que según (Guillermo) Maciel era terrible que quedara libre. Eso llevó a querer ocultarle cuestiones a la Justicia. Si después del 9 de noviembre, cuando la Justicia ordena entregar los chats entre Maciel y (Carolina) Ache, se confabularon para destruir evidencia, rompieron un documento público un expediente, le pidieron a la vicecanciller Ache que perdiera el celular... Como todos ustedes comprenderán, esto son cuestiones ilegítimas”, explicó.

En ese sentido, descartó que exista un “gobierno narco” en Uruguay, y si lo hubiese “se presentarían en la Fiscalía a denunciarlo”.

“Lo que pasó fue muy grave y no tiene que ver con si hay un gobierno narco, tiene que ver con que hubo gobernantes que no lo hicieron ver y que el presidente los tendría que haber destituido. Porque si alguien rompe un expediente y se lo considera un buen funcionario es que el presidente no está evaluando bien lo que es ser un buen funcionario. Un buen funcionario no rompe expedientes; un buen funcionario no manda esconder pruebas; un buen funcionario cumple con los fallos de la justicia, no se reúne para ver cómo incumple”, sentenció Pereira.