Fernando Pereira propone modificar circular de Secundaria “tan limitativa de la libertad”

Política

Montevideo Portal

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se expresó este domingo nuevamente sobre el impedimento de que el subdirector del liceo de Punta del Este pudiera hablar, después de que Secundaria le prohibió hacerlo tras dar una nota al programa Desayuno Informales.

En este marco, el dirigente político manifestó a través de su cuenta de Facebook que “llegó el momento de modificar una circular tan limitativa de la libertad”, en referencia a la circular del 25 de abril de 1975 que establece, según consignó el periodista Leonardo Haberkorn, lo siguiente: “Dispónese que solamente se podrán efectuar declaraciones a los órganos de prensa sobre temas oficiales de Educación Secundaria por pate de la Dirección General o previa autorización expresa”.

“Ayer miré en el programa Desayunos Informales de canal 12, una nota al subdirector del liceo de Punta del Este, institución a la que concurría Valentina (joven de 17 años que fue víctima de femicidio), donde explicitó sus puntos de vista en relación a las dificultades de los centros educativos para resolver circunstancia que presentan complejidades diversas. El profesor se expresó en el medio de un balneario conmovido y de un liceo de duelo y en estado de shock, en el que los profesores utilizan todos los recursos que tienen para intentar mitigar el dolor. En ese marco la nota fue muy ilustrativa y llena de emociones. Un rato después de la nota, según consignan los periodistas, fue comunicado que había hecho manifestaciones públicas sin autorización de las autoridades de Secundaria y que podría sufrir sanciones. Entendemos los cuidados que hay que tener para cuidar a la educación pública, pero estas amenazas no son cuidados, son excesos”, escribió Pereira.

Y añadió: “La insensibilidad es tan grande que no merece comentarios, pero lo más duro es la política de terror que han querido instalar en Secundaria, con separaciones del cargo, retención de los ingresos y otras decisiones del mismo grado de insensibilidad. Es complejo sostener que una autoridad del liceo no puede explicitar un punto de vista en temas de tanta relevancia. Es inocultable la sensibilidad que generan estas situaciones en el ámbito educativo. A última hora leí que el presidente del CODICEN (Robert Silva) manifestaba que no existirán sanciones, pero esto dependerá de la discrecionalidad de cada caso. Llegó el momento de modificar una circular tan limitativa de la libertad. La libertad es un valor esencial de nuestra sociedad y tenemos que ser celosos defensores de su ejercicio”.

Montevideo Portal