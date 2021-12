Fernando Pereira, proclamado: “La paridad es necesidad moral de nuestra fuerza política"

Política

Fernando Pereira fue designado oficialmente este jueves presidente electo del Frente Amplio (FA). En la sede central de la fuerza política, el coordinador del FA, Ricardo Ehrlich, anunció al quien fuera presidente del PIT-CNT hasta mediados de 2021 como próximo líder de la coalición de izquierda.



Pereira asumirá la presidencia durante el plenario que se desarrollará el 5 de febrero de 2022, cuando el FA celebre sus 51 años de vida, después de que no pudiera celebrar con grandes festejos su medio siglo por la pandemia.



El exlíder sindical compitió en las elecciones internas del 5 de diciembre con Gonzalo Civila, actual diputado y secretario general del Partido Socialista, e Ivonne Passada, senadora entre 2015 y 2020. Según las cifras ofrecidas por Ehrlich, un 67,09 % de los votos escrutados hasta el momento son para Pereira frente a un 10 % para Civila y un 5,5 % para Passada, por lo que la diferencia a favor del expresidente del PIT-CNT permitió su designación. Tanto Civila como Passada habían reconocido la victoria de Pereira en las últimas horas.



Pereira expresó su compromiso con "ir hacia la paridad" y adelantó el nombre que propondrá para asumir como vicepresidenta a partir de febrero, Verónica Piñeyro, experta en asuntos medioambientales dentro del FA. "No puede haber excusa para no poder construirla. Encontraremos el mecanismo. Hoy la paridad no es una necesidad política, es una necesidad moral de nuestra fuerza política", indicó.



Pereira, que releva en la presidencia de la fuerza política a Javier Miranda, quien renunció en agosto pasado, recalcó que el Frente Amplio empieza a "construir la plataforma de lanzamiento para 2024", en alusión a las próximas elecciones presidenciales en las que, dijo, la coalición de izquierda volverá a ser "alternativa" para la jefatura de Estado.



El exdirigente sindical recordó además a Tabaré Vázquez, de cuyo fallecimiento se cumplió un año el pasado 6 de diciembre, y agregó que el Frente Amplio no solo no se va a rendir -en alusión al texto "No te rindas", declamado por el exmandatario horas antes de pasarle la banda presidencial a Luis Lacalle Pou- sino que construirá "una nueva mayoría".



"Podré errarle, pero voy a trabajar incansablemente por un mejor Frente Amplio", concluyó.



Durante los 50 años de historia del FA, ha sido presidido por diferentes personalidades, entre ellas Vázquez, que lideró la fuerza política de 1996 a 1998 y de 1999 a 2004. También presidieron el Frente Amplio Líber Seregni (1971-1994), Jorge Brovetto (2004-2012), Mónica Xavier (2012-2015) y Javier Miranda (2016-2021).

En base a EFE