Fernando Pereira fue proclamado presidente del FA: "No lo tenía como proyecto de vida"

Este sábado 5 de febrero, en el aniversario número 51 del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira fue proclamado como el presidente de esta fuerza política.

El exdirigente sindical fue electo con el mayor apoyo en la historia de este partido político en los comicios celebrados el pasado 5 de diciembre. Pereira recibió un 67,2 % de los votos, es decir, 88.959 sufragios.

En su discurso realizado en el Plenario Nacional del FA, reafirmó que la "tarea principal" de su partido es la campaña por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) de cara al referéndum del 27 de marzo.

"Nos resulta muy curioso que se diga que es un palo en la rueda la convocatoria a referéndum (…) 800.000 firmas son, más que un palo en la rueda, el ejercicio de la democracia directa", expresó Pereira. De esta manera, se comprometió a que todos los alcaldes, ediles, intendentes, políticos y militantes del FA "van a golpear puertas para convocar a la mayoría" a derogar la LUC "y lo vamos a hacer con la convicción de que tenemos razón", sostuvo.

En esta línea, aseveró que a partir de este jueves 10 se visitará "cada departamento y cada localidad". De todas formas, aclaró que el "pueblo a pueblo" no se acabará el 27 de marzo; "espero que no se termine nunca", indicó, al tiempo que comentó su intención de que la fuerza política visite "ocho o diez veces por año todos los departamentos del país".

"No me imagino el escenario donde el no sea mayoritario. Voy a trabajar para que no pueda imaginármelo. Si sucede, no hay batallas finales en el Frente Amplio: Hoy está el FA vivo, latiendo y pujando como nadie pensaba que iba a estar apenas dos años después de la derrota", declaró Pereira.

Repaso y futuro

El presidente del Frente Amplio admitió que "no había tenido como proyecto de vida" llegar a este cargo. No obstante, en su discurso, repasó diversos logros obtenidos por el FA en sus 15 años de gobierno y afirmó que este tiempo quedará en la historia "como los mejores 15 años de los últimos 70".

"Son muchas las transformaciones que hicimos. Demasiadas. Si con todo esto nos dicen que fue una década perdida, si estarán relatando una película que no existió", manifestó el presidente del FA. Asimismo, lamentó decir que la coalición multicolor "no estaba preparada". "Llegaron al gobierno, pero no estaban preparados para gobernar", subrayó. A su entender, el Frente Amplio "no solo" es una oposición al gobierno actual, sino que está construyendo la alternativa al gobierno actual "que va a llegar dentro de poco". "Lento, pero llega, todos sabemos que está llegando", aseguró.

En esta línea, remarcó que el Frente Amplio "tiene que ser más frente y más amplio" y sostuvo que la fuerza política buscará "uno por uno a los 200.000 compatriotas" que no la votaron en las elecciones de 2019.

"Es muy difícil levantarse de una derrota como la que tuvimos", señaló, pero destacó que la fuerza política tiene "todas las condiciones para volver al gobierno" en 2024. "Depende de nuestra capacidad de hablarle a la gente con modestia y los niveles de unidad y confianza que genere el FA", comentó.

De cara a las elecciones de 2024, entonces, Pereira ratificó que "para construir el gobierno del FA estamos llenos de compañeros en todas las áreas con enorme capacidad de gobernar". "Lo mejor", añadió, "es que nosotros sí estamos preparados, y nos vamos a seguir preparando para llegar con el conocimiento que acumulamos y con lo nuevo".

Dicho esto, el presidente del Frente Amplio nombró a su equipo de trabajo, que fue presentado a la mesa política para su aprobación: Verónica Piñero será su vicepresidenta; Daniel Mariño como secretario político; Flavia García como secretaria de finanzas; Manuel Ferrer en el área de organización; Patricia González en el área de género y feminismos; Damián Payotti será el encargado de comunicación; Gabriela Iribarren estará al frente del área de cultura; Ariel Bergamino dirigirá el área de recursos internacionales; Martina Campos estará en el área de jurídica electoral; Daniel Olesker en asuntos sociales; Adriana Barros en derechos humanos; Aníbal Pereyra en interior; Ivonne Passada hará la coordinación de gobierno; Álvaro García y Ricardo Ehrlich tendrán la presidencia compartida del programa del FA, y Christian Di Candia liderará la formación política de la fundación Líber Seregni.

Juventud y feminismo

Finalmente, durante su alocución Pereira hizo referencia a dos puntos clave para el Frente Amplio: el rol de los jóvenes y el feminismo.

Sobre el primer punto, puntualizó que durante la campaña interna se discursó sobre la renovación generacional. En este marco, "los jóvenes frenteamplistas no precisan que les digamos nuestra verdad; precisan que les abramos la puerta para que hagan lo que tienen que hacer, y créanme que saben lo que tienen que hacer", aseveró Pereira.

Por otro lado, en referencia al movimiento feminista, el jerarca de la fuerza política dejó en claro que el hecho de que "ingrese" el feminismo al FA "es una necesidad política y ética". Al respecto, el expresidente del PIT-CNT enfatizó que el Frente Amplio "va a transversalizar con género todas sus políticas". "Vamos a construir un FA donde mujeres que hoy no pasan ni por la puerta entiendan la política del FA", aseguró y añadió que el partido político "no puede estar alejado del movimiento más transformador del Uruguay hoy".

