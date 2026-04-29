Fernando Pereira apuntó contra los “manijeros” por las AFAP: “Es un delirio”

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El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, tildó de “delirio” la actitud de la oposición en torno a las AFAP, dado que varios actores aseguraron que estos actores pasarían a estar bajo la órbita del Estado o directamente se eliminarían, luego de la presentación del Diálogo Social por la Seguridad Social del pasado martes.

“No se trata ni de estatizar las AFAP, ni de eliminarlas ni de quitar las cuentas personales. Esto es todo un delirio de una oposición descontrolada”, manifestó en rueda de prensa.

Así, aseguró que “la gente va a tener más beneficios de los que tenía la semana pasada”. A su entender, lo anunciado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en conferencia de prensa sobre el documento final presentado “es bueno para la competencia entre las AFAP”, ya que habrá “competencia entre el sector público y el sector privado”. “No se dejen entreverar por los manijeros, porque a eso se dedican; lean el documento y vean si encuentran algo que diga ‘estatizar’, algo que diga que no va a haber cuentas individuales”, enfatizó.

En tanto, el FA expresó su “más firme respaldo” al gobierno luego del término del Diálogo Social. “Los resultados alcanzados, así como la convocatoria, van en el sentido de avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con el pueblo uruguayo” en la campaña electoral, indicó la Mesa Política de la coalición de izquierda en un comunicado.

“Los resultados alcanzados, así como la convocatoria, van en el sentido de avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con el pueblo uruguayo” en la campaña electoral, indicó la Mesa Política de la coalición de izquierda en un comunicado.

La fuerza política indicó que “este tipo de instancias no solo son un medio para alcanzar el progreso económico y social, sino que también son un fin en sí mismos”, y aseguró que la Organización Internacional del Trabajo respalda esta visión.

El FA valoró “altamente” las reformas acordadas, al tiempo que se comprometió a “seguir trabajando en el fortalecimiento del ‘bloque social y político de los cambios’”.

“Reconocemos el valioso trabajo de la delegación, cuyo compromiso y dedicación han sido fundamentales para alcanzar estos acuerdos. Estos avances reflejan la madurez democrática del país y la vigencia de una cultura política basada en el respeto y la búsqueda de acuerdos. Como fuerza política, una vez más, reafirmamos nuestro compromiso histórico con el diálogo como camino para la resolución de conflictos y la generación de políticas públicas inclusivas”, finaliza el comunicado.