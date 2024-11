Fernando Pereira a Nacho Álvarez: “Se equivocó feo” y “se tiene que ubicar en la góndola”

Elecciones 2024

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, realizó este domingo críticas a Ignacio Nacho Álvarez, conductor de La Pecera (Azul FM), luego que el miércoles pasado haya abordado al candidato Yamandú Orsi para reclamarle una entrevista, lo que generó un ida y vuelta con el presidenciable a la salida del Grupo Magnolio.

Entre sus señalamientos, Pereira dijo en una rueda de prensa en la puerta del hotel NH Columbia que Álvarez “se equivocó feo”, le pidió “reflexionar”, consideró que debería pedir disculpas, y que “se tiene que ubicar en la góndola”.

“Yo pienso que estará reflexionando, que cualquier persona en el mundo se puede equivocar. Y que un periodista se puede equivocar, igual que un dirigente político. Creo él se equivocó, se equivocó feo, y debería reflexionar”, dijo.

“Esa no es la manera de tratar a un candidato a presidente, esa no es la manera de intervenir en una entrevista en Uruguay, esa no es la forma de hacer periodismo en Uruguay. Y creo que hay un momento donde las personas pueden equivocarse. A todos nosotros nos ha pasado. Y ese error lo podría enmendar con un simple pedido de disculpas, porque claramente insultó en más de una oportunidad, lo descalificó, y eso en Uruguay no puede pasar”, añadió.

Pereira dijo que desde el Frente Amplio no hubo comunicaciones oficiales con el periodista tras el episodio, aunque sostuvo que “seguramente” lo harán después de las elecciones.

El presidente del FA fue repreguntado sobre si lo señalado por Álvarez, de que había un compromiso previo del candidato de conceder una entrevista.

“¿Eso que tiene que ver? Yo puedo aceptar una entrevista un lunes y me puedo arrepentir el martes. O puede haber una discusión, como se dio en el comando, que esa no era la entrevista que debíamos dar. Había una cantidad de colegas que la habían pedido antes y era lógico priorizarlos. ¿Y eso puede tomarse como que uno está faltando a la palabra? No. Es una cuestión de estrategia política y de también respetar a los otros colegas. Ahora, luego no se puede llegar al absurdo, un tanto agresivo; que no hay que agrandarlo, pero creo que debe estar reflexionando. Ninguno de nosotros es tan importante, como dijo Yamandú. Cada uno se tiene que ubicar en la góndola, y creo que él en esta oportunidad no lo hizo”, afirmó.

