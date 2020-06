Fernando Cristino: "Si ellos se burlan, bueno, el que ríe último ríe mejor".

Política

La bancada de senadores del Frente Amplio presentó una denuncia ante la Fiscalía por el audio en el que se registró una llamada telefónica entre la vicepresidenta uruguaya, Beatriz Argimón, y el relacionista público Fernando Cristino.

El tema sigue generando repercusiones, ya que en esta jornada se esperan nuevas actuaciones en relación a las amenazas que denunció Cristino, previas a la llamada controvertida.

Ayer, Fernando Cristino fue entrevistado por la cadena Telesur en torno al episodio de la conversación con Beatriz Argimón, presentado como "Denuncia de espionaje estatal en Uruguay" por parte del programa "Es noticia".

El relacionista público dijo que Argimón lo llamó porque él le venía pidiendo que lo hiciera a través de mensajes de Whatsapp.

"En el 2012 me pide que le dé una mano a su hijo. Empieza a trabajar conmigo y en el correr de esos años lo asocio a la revista Caras", contó. Agregó que poco después realizó el evento Punta del Este Fashion Show, en el que el hijo de la vicepresidenta quedó encargado de la parte económica. "Faltó una suma importante de dinero y él era el responsable. Se fue al otro día", comentó

"Yo la llamé para reclamar, ya que dado que le di trabajo a su hijo y su hijo realizó esta falta, quería que me pagaran lo que me debían", continuó.

"Ella se comunicó conmigo y por las dudas un amigo grabó la llamada porque venía oliendo algo que no me gustaba. Cuando me habla no entiendo las palabras que están detrás. La entendí como que me estaba ayudando y yo quería cobrar no solo lo de su hijo sino una deuda de la intendencia de Maldonado", continuó.

"La conozco muy bien a la vicepresidenta y fue un dolor muy grande haberme dado cuenta de esta dimensión del mensaje hacia mí", aclaró.

Luego se refirió a la multa que mantiene con la comuna de Maldonado, motivo por el que supuestamente se le retuvo el dinero que se le debe, ya que realizó una fiesta sin los permisos correspondientes. Aseguró que los permisos no se pudieron sacar porque tuvo que organizar el evento en 24 horas. "No había podido abonar por la estafa que tuve ese verano", dijo sobre la multa que debe.

"Yo quiero lo mejor para el país y si esto debía salir a la luz, por algo salió. Capaz si me llamaba en otra oportunidad estaba solo y no grababa, pero por algo pasan las cosas. Si hay que sacar los trapos al sol, quiero un país justo, donde nos enfoquemos en a gente que duerme en la calle", agregó.

"Quiero justicia, que me paguen lo que me deben", afirmó. Cuando se le consultó por la opinión de integrantes del Partido Nacional, como Sergio Botana, que afirmó que "el Uruguay se ríe de la denuncia", replicó: "Es una vergüenza lo que dicen. No tengo 15 años, tengo 34 y tengo una vida de trabajador; por algo quieren desestimar y lavarse las manos. Vamos con la verdad. Milité para el Partido Nacional y hoy estoy muy defraudado por esta gente; esto es lo que hace el poder y el dinero, cambiar a la gente. Si ellos se burlan, bueno, el que ríe último ríe mejor", concluyó.