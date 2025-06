Fernanda Souza: las “desacreditaciones” y el rol que su madre ocupa en el sistema político

Política

La directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Fernanda Souza, se refirió a cómo convive con las críticas sobre su rol en el gobierno de Yamandú Orsi y las “desacreditaciones” que recibe por ser la hija de la senadora y exinformativista Blanca Rodríguez y por dedicarse a la temática ambiental.

Sobre su cargo, la jerarca sostuvo, en diálogo con Galería, que busca “encontrar el relato que pueda contar el daño ambiental desde lo concreto, en las personas uruguayas en territorio”, más que “concientizar” sobre el tema. En esa línea, sostuvo que esa es la razón por la que se está “comiendo los golpes”.

Souza reconoció que hay quienes “desacreditan el tema” y a quienes se dedican a esta área. “Hay como una cuestión exacerbada de odio, de agresividad, que yo, que uso redes sociales hace mucho tiempo, no había visto antes en Uruguay. Y cualquier persona que haga política, que decida defender sus valores, que busque cambiar las cosas, se presta a esta violencia”, afirmó.

Al ser consultada sobre si considera que la situación sería distinta si ella fuese varón, la directora nacional de Cambio Climático dijo que sí. “Cuando me preguntan qué tengo para estar en el cargo, no veo que se le haga la misma pregunta a otra gente. Me da un poco de gracia porque esta crítica la recibí desde filas internas también”, señaló.

Sobre el rol que ocupa su madre en el sistema político uruguayo, Souza sostuvo: “Yo soy depositaria de toda esa erosión, pero no es en mi contra: es contra el lugar que ocupo en este momento y contra el lugar que ocupa mi madre en la política nacional, del cual estoy muy orgullosa”.

“Yo estoy dispuesta a poner el cuerpo y la cabeza por las cosas en las que creo, pero también estoy dispuesta a ponerlo por los lugares que asume mi familia en defensa de sus ideales y sus valores. Y tengo un recorrido en militancia también que es muy anterior; cualquiera que me haya leído alguna vez en redes o en entrevistas se podía dar cuenta de dónde estoy parada en el mundo”, afirmó.

Souza reconoció que sería “muy ingenuo” pensar que no tiene posibilidades por ser hija de Rodríguez. “Todos llegamos a donde llegamos no solamente por nuestro capital propio, sino por nuestro capital social, y el lugar donde nacemos siempre condiciona. Después hay que ver cuándo llegás, si te mantenés, si tenés con qué. Tiene una cuota de machismo muy importante también. Me gustaría saber cuánta gente tiene una maestría específica en política climática internacional en una de las mejores 10 universidades del mundo”, comenzó.

“También tengo una historia laboral, toda la experiencia que una persona de 36 años que trabaja desde los 17 pueda tener. ¿Te parece poco? Entonces, capaz lo que molesta es que haya jóvenes en lugares de decisión política. Y llama la atención que yo con 36 años sea la joven, porque cuando estaba en Reino Unido el primer ministro tenía 30. ¿Qué dejamos para los uruguayos de 26, 27 años?”, reflexionó.