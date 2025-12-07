Ferias artesanales en diciembre: las distintas propuestas para disfrutar en Montevideo

Locales

El último mes del año trae consigo una enorme cantidad de propuestas en distintos puntos de Montevideo. En tal sentido, la intendencia capitalina publicó un listado de distintas ferias especiales que se desarrollan a lo largo de diciembre.

Por un lado, la IM informó de distintas ferias de Economía Social y Solidaria, los cuales son “cogestinados entre la Intendencia de Montevideo y los emprendimientos, con el apoyo de organizaciones de sociedad civil y la Coordinadora de Economía Solidaria”.

Las propuestas:

Parque Andalucía : el 12 y 19 de diciembre, de 14 a 20 h.

: el 12 y 19 de diciembre, de 14 a 20 h. Feria inclusiva del intercambiador Belloni : del 17 al 22 de diciembre, de 10 a 19 h.

: del 17 al 22 de diciembre, de 10 a 19 h. Feria en parque Débora Céspedes : domingo 21 de diciembre, de 14 a 20 h.

: domingo 21 de diciembre, de 14 a 20 h. Feria en plaza de los 33: del 17 al 23 de diciembre, de 10 a 19 h.

Por otro lado, desde la comuna informaron que el 12 de diciembre entre las 18:00 a 00:00, en el museo MUMI (en las calles Piedras y Bartolomé Mitre) se desarrollará una feria con motivo de la Noche de los Museos y en el marco del Mes de las Migraciones.

En la misma habrá música de Kumaco - Tambores Afrovenezolanos, Voces del Tambor y espectáculos artísticos de Contaminen y Punto de Fuga (danza aérea). En tal sentido, informaron que se instalará un espacio para las infancias, habrá plaza de comidas y feria de artesanías.

Por otro lado, desde el próximo lunes 8 hasta el martes 23 de diciembre, de lunes a viernes, entre las 10:00 a 19:00, se llevará a cabo en la explanada de la Intendencia de Montevideo habrá ferias donde para emprendedores, con la participación de más de 60 emprendimientos.

Dichos emprendimientos forman parte de un proceso realizado por la Unidad Mypes de la IM, “así como proyectos incubados por los Cedel Carrasco y Casavalle, iniciativas apoyadas por la Secretaría de Discapacidad y emprendimientos del Sistema Departamental de Cocinas”.

La feria Ideas+ funcionará hasta el 24 de diciembre, todos los días desde la hora 19:00 en la plaza Florencio Sánchez del parque Rodó. En dicha propuesta se comercializarán artesanías, objetos de diseño y libros. Además, habrá propuestas gastronómicas y música en vivo.

Por último, laeria del Prado culminará este domingo y volverá el próximo 12 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026, en el horario de 18 a 24 en la Av. María Eugenia Vaz Ferreira, junto al arroyo Miguelete. “En esta feria se puede encontrar puestos de gastronomía, ropa, plantas y diversos productos artesanales”, informó la IM.

