Feriado del 30 de abril: quiénes no trabajan por ser día no laborable y cómo se paga

Montevideo Portal

La Ley 19.000 declara el 30 de abril como el Día del Trabajador Rural. Por tanto, es un feriado no laborable pago para los trabajadores que desempeñan esa actividad.

Al ser feriado no laborable pago, el trabajador rural tiene derecho a no trabajar y percibir su salario como si lo hiciera.

La ley fue promulgada en el año 2012 y el feriado aplica específicamente a los trabajadores que desempeñan actividades en el ámbito rural. “Declárase el 30 de abril de cada año 'Día del Trabajador Rural', como feriado no laborable pago para los trabajadores que desempeñan esa actividad”, dice la normativa.

En el sector rural, desde el año 2008 está vigente la ley que regula la extensión de la jornada laboral y los tiempos de descanso de los trabajadores.

La duración máxima de la jornada laboral es de 8 horas diarias y 48 horas semanales por cada seis días trabajados. Una vez superado ese límite, deben pagarse horas extra.