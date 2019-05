Fenapes: retiro de pancarta contra Vivir sin miedo en el liceo 28 fue un “acto de censura”

Locales

“Esta manifestación no es proselitismo y no viola la laicidad, porque no hace campaña por un partido político en particular”, indicó el dirigente Javier Iglesias.

Tras la denuncia que hizo el diputado nacionalista Pablo Abdala el pasado viernes, el Consejo de Educación Secundaria (CES) retiró un cartel que había colgado el gremio de estudiantes del liceo 28 en la fachada del edificio con un mensaje contra la campaña "Vivir sin miedo".

Para la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), el hecho de haber retirado la pancarta significa un "acto de censura" por parte de las autoridades, como indicó a Montevideo Portal el dirigente Javier Iglesias.

"Esa pancarta había sido colocada por el gremio de estudiantes como organización y, como tal, tiene total derecho a adoptar la posición que le parezca sobre este plebiscito y en general sobre cualquier otra cuestión", defendió. Para Iglesias, la respuesta de Codicen "significa coartar una libertad básica que es la de expresión que tenemos los sindicatos en este país".

Según el diputado Abdala, la colocación del cartel con el mensaje "Si querés seguridad no pidas militares. Pedí educación. La reforma no es la forma", implicó una "violación a la laicidad" y fue por esta razón que decidió elevar un pedido de informe que está en curso.

Aunque el dirigente sindical aclaró que Fenapes no se reunió para formalizar una posición respecto de la polémica, indicó que "hay una posición muy firme de parte del PIT-CNT contra la campaña ‘Vivir sin miedo', que es el origen de esto, pero además hay una tradición sindical de defender la libertad de agremiación y de expresión de los estudiantes".

"No hay ninguna justificación para impedir esta manifestación que no es proselitismo y no violenta la laicidad, porque no hace campaña por un partido político en particular, no nombra a ningún candidato, sino que expresa una posición política sobre una situación que va a tener que dirimirse en las urnas", argumentó, respaldando lo afirmado por el gremio de estudiantes durante una movilización realizada este lunes.

Consultado respecto de la pertinencia del lugar donde se colgó el cartel, sobre la entrada del local liceal, Iglesias afirmó que la mayoría de los liceos no cuenta con cartelera gremial y que, además, "las pancartas de los sindicatos obreros se ponen siempre en esos lugares", es decir, fuera del establecimiento. "Hasta el día de hoy hay pancartas fuera de liceos y facultades sobre el tema del presupuesto", ejemplificó.

Para el dirigente, la decisión de las autoridades se corresponde con "un talante muy represivo" que es "coherente" con acciones anteriores, como el decreto de esencialidad contra una huelga de profesores en 2015.