Feminicida al volante: quiso atropellar a su ex y embistió a otra mujer

Las autoridades brasileñas buscan a un hombre de 46 años, cuya identidad no se divulgó, como responsable de una grave agresión ocurrida durante la madrugada del miércoles.

Según informa el portal noticioso G1, el hecho sucedió en la localidad de Rio Brilhante, en el estado de Mato Grosso do Sul.

Allí, el sujeto en cuestión intentó matar a su expareja, una mujer de 35 años, lanzando su camioneta sobre ella. Sin embargo, quien resultó atropellada fue una amiga de la ex del agresor que se encontraba junto a ella.

La víctima fue trasladada a un hospital, donde se le realizó una evaluación médica y se le dio el alta pocas horas después.

La Policía constató que el agresor, que sigue prófugo, usó un vehículo alquilado.

Um incidente violento chocou a cidade de Rio Brilhante, a 161 km de Campo Grande, na madrugada desta quarta-feira, dia de outubro. Um homem de 35 anos tentou atropelar a ex-namorada, mas acabou atingindo a amiga dela, de 41 anos, na Avenida Lourival Barbosa. pic.twitter.com/N1GZGRAkSV — LibertasQuaeSeraTamen (@gabryel_pereyra) October 2, 2025

Brasil atraviesa una verdadera emergencia en materia de violencia machista. El año pasado se registraron 1.492 feminicidios, un récord histórico y el nivel más alto desde que el delito fue tipificado en el país, en 2015.

La web Quem ama, liberta, creada por la madre de una víctima, lleva un registro no oficial de los feminicidios en el país, y contabiliza más de 600 en lo que va de 2025.