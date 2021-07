Femicidio en Artigas: víctima fue asesinada frente a su hijo y recibió más de un disparo

Policiales

Un hombre de 49 años, poseedor de antecedentes penales por venta de estupefacientes y lesiones, asesinó a su pareja de 38 años este lunes en el departamento de Artigas. Concretamente el trágico episodio ocurrió en la Calle 7 del barrio Cerro Ejido. Según informó el jefe de Policía de Artigas, Adolfo Cuello, el Centro de Comando Unificado recibió una llamada donde se alertaba el hecho sobre las 3:00 de la madrugada.

"Atento a eso se concurre al lugar y el personal que llega localiza a una persona femenina en la vía publica con lesiones, con vida, y se hacen las tramitaciones necesarias para que una unidad de emergencia medica la atienda y la traslade al hospital de Artigas, donde posteriormente, debido a las lesiones que presentaba, termina falleciendo", dijo Cuello en rueda de prensa consignada por Artigas Noticias.

Si bien actualmente no se recibió el protocolo de la autopsia, se sabe que la mujer recibió más de un disparo por parte de su pareja, sin embargo, Cuello no profundizó con exactitud hasta no recibir el análisis completo.

No obstante, confirmó que la mujer fue asesinada frente al hijo de 12 años que la pareja poseía. "Nosotros estamos haciendo el levantamiento, cumpliendo con la actividad administrativa del procedimiento y surgen esa información", aseguró el jefe de Policía. Asimismo, también confirmó que amenazó a la hermana de su pareja y a su marido con el arma indicando que no denunciaran la situación.

Según informó, la mujer había recibido custodia policial por un período de un mes y luego, por un pedido de la actual víctima, fue retirada. "La situación que se plantea amerita la custodia por disposición judicial es por la problemática con la pareja que tenía", dijo.

"Es una persona con antecedentes, nosotros aún no lo hemos localizado, hay personal trabajando en la zona y en otros lugares quede acuerdo a la recolección de información que se ha hecho, podría encontrarse entonces no está detenido todavía", agregó.

Finalmente, Cuello afirmó que la pareja tenía cuatro hijos y que la Policía aún está recabando información para conocer cómo fueron las horas previas al femicidio. Sin embargo, aclaró que la información que sea recabada será enviada en primer lugar a la Fiscalía, que es la entidad que guía la investigación.

Ante la consulta de uno de los periodistas, quien afirmó que la mujer fue arrastrada de los pelos hacia el exterior de la casa frente a su hijo, Cuello aseguró: "Hay una cantidad de detalles que quizás ustedes lo saben (a los periodistas), pero aun así quisiéramos mantenerlo en la misma línea sobre el tema porque me parece que lo tiene que manejar el personal que lo viene investigando y específicamente el que guía la investigación penal que es el fiscal", concluyó.