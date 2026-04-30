Femicidio de reina de belleza: localizan a su suegra, la principal sospechosa, que se fugó

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México confirmó la detención de Erika María Guadalupe Herrera, la mujer acusada de haber asesinado a tiros a su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores Gómez.

Guadalupe Herrera, que era buscada por su responsabilidad en el femicidio de la modelo, fue localizada en la República Bolivariana de Venezuela. Según consignó El Universal, la mujer tenía una alerta roja de Interpol.

La acusada de femicidio fue detenida y está bajo custodia de las autoridades venezolanas, mientras buscan extraditarla a México.

El asesinato de Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza mexicana, generó conmoción internacional luego de que se difundiera un video que muestra el momento exacto del crimen ocurrido en su casa en Ciudad de México.

De acuerdo con el diario La Nación, que accedió a las imágenes, la joven de 27 años, quien había sido Miss Baja California 2017, fue asesinada a tiros el pasado 15 de abril dentro de su vivienda ubicada en el barrio Polanco.

Según surge de la reconstrucción del caso, en el lugar se encontraban su esposo, su bebé de ocho meses y su suegra, quien es señalada como la principal sospechosa del homicidio.

El video, que se viralizó en redes sociales, muestra a la víctima caminando dentro de la casa instantes antes de que se escuchen varios disparos. Tras el ataque, aparece su pareja con la bebé en brazos, mientras se produce una discusión con su madre sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la información publicada por La Nación, la mujer habría sido asesinada tras una discusión familiar. En el registro audiovisual, la presunta autora del crimen admite que actuó porque la víctima “la hizo enojar”, lo que se convirtió en uno de los elementos clave de la investigación.

El caso generó fuerte repercusión en México, no solo por la brutalidad del hecho, sino también por la demora en reportarlo a las autoridades, ya que el crimen fue denunciado recién al día siguiente.

Inicialmente investigado como homicidio, el expediente fue posteriormente reclasificado bajo el protocolo de feminicidio tras la presión pública y de colectivos sociales.

Hasta el momento, la principal sospechosa permanece prófuga y no hay detenidos, mientras la Fiscalía continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del crimen.