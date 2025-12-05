Felipe, el bebé “héroe” que pasó 99 días en el CTI del Clínicas y dejó un mensaje viral

Montevideo Portal
El bebé Felipe Romero Oddone estuvo 99 días internado en el Hospital de Clínicas por diversos contratiempos que sufrió al nacer. Durante los días de hospitalización, Felipe estuvo en el CTI Neonatal del centro de salud.
Tras ser dado de alta, su familia decidió dejar un mensaje al personal de enfermería y al médico que atendió al menor. “Agradecidos al personal de enfermería y médicos del CTI Neonatal del Hospital de Clínicas, piso 16”, dice el pasacalles que está frente al hospital.
“Por ser el conducto con sus manos de un milagro. ¡Eternamente agradecidos! Por esos 99 días de amor”, finaliza el agradecimiento.
Desde el hospital decidieron postear la foto en Instagram y aseguraron que el cartel los “emocionó profundamente”. “No solo fue un gesto de agradecimiento: fue un recordatorio luminoso de la fuerza, la esperanza y el amor inmenso que acompañan a cada bebé prematuro y a sus familias”, indicaron.
Definieron a Felipe como un “pequeño héroe”, del que varias manos cuidaron. “Hubo algo que no se aprende en ninguna universidad: la valentía de ustedes. Su confianza, su ternura y su presencia hicieron una diferencia tan grande como cualquier tratamiento”, agrega el mensaje.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]