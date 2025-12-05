Locales

Felipe, el bebé “héroe” que pasó 99 días en el CTI del Clínicas y dejó un mensaje viral

El bebé Felipe Romero Oddone estuvo 99 días internado en el Hospital de Clínicas por diversos contratiempos que sufrió al nacer. Durante los días de hospitalización, Felipe estuvo en el CTI Neonatal del centro de salud.

Tras ser dado de alta, su familia decidió dejar un mensaje al personal de enfermería y al médico que atendió al menor. “Agradecidos al personal de enfermería y médicos del CTI Neonatal del Hospital de Clínicas, piso 16”, dice el pasacalles que está frente al hospital.

“Por ser el conducto con sus manos de un milagro. ¡Eternamente agradecidos! Por esos 99 días de amor”, finaliza el agradecimiento.

Desde el hospital decidieron postear la foto en Instagram y aseguraron que el cartel los “emocionó profundamente”. “No solo fue un gesto de agradecimiento: fue un recordatorio luminoso de la fuerza, la esperanza y el amor inmenso que acompañan a cada bebé prematuro y a sus familias”, indicaron.

Definieron a Felipe como un “pequeño héroe”, del que varias manos cuidaron. “Hubo algo que no se aprende en ninguna universidad: la valentía de ustedes. Su confianza, su ternura y su presencia hicieron una diferencia tan grande como cualquier tratamiento”, agrega el mensaje.

