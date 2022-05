Felipe González destacó liderazgo internacional de Uruguay pese a su población y dimensión

Política

No sólo fútbol y carne

Montevideo Portal

El expresidente de España Felipe González participó esta semana en un evento organizado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) en Madrid y tuvo palabras de elogio para con la democracia uruguaya.

En su discurso González dijo que “hay pocos ejemplos en el mundo, probablemente ninguno, en el que un país con esa población y con esa dimensión sobrepase los límites de su frontera en todas las direcciones para reconocerle un liderazgo internacional sustancial”.

“Algo tiene que ver debajo de eso. Estuve presente en Uruguay antes del parto democrático. Podríamos decir que en parte de las intrigas que llevaron a esa transición democrática. Uruguay tiene unos valores muy especiales. Es bueno que los recuerden porque normalmente cuando se vive en democracia se pierde cierto aprecio por la democracia. Se recupera el aprecio cuando se pierde. A veces digo cosas que resultan al oído amargas. La democracia no garantiza el buen gobierno. Lo que garantiza es que echamos al que no nos gusta, que no es poco”, agregó el político y exmandatario español que gobernó su país e 1982 a 1996.

Ceres presentó este lunes en Madrid el libro "Uruguay: Democracia en Marcha” y en ese marco participó González del evento.

