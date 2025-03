Felipe Caorsi dijo que Gustavo Basso “se suicidó” luego de amenaza narco contra sus hijas

Política

Felipe Caorsi, quien se presenta como asesor formado en finanzas y que indaga el caso Conexión Ganadera, se refirió a la muerte de Gustavo Basso, socio del fondo ganadero, que murió el 28 de noviembre en un siniestro de tránsito en la ruta 5.

En una entrevista con Informativo Sarandí, Caorsi afirmó que la muerte fue producto de un suicidio, y dijo que recibió una llamada donde le advirtieron de una amenaza narco contra la vida de las hijas del socio de Conexión Ganadera.

“A ver, a mí me llama de Paraguay un productor [de droga] y me dice que le parece muy bien lo que estoy haciendo. Me dice: yo soy la persona que habló con Gustavo Basso y le dije que, si no me devolvían lo que habían tocado, que elija ya a cuál de las hijas le mataba. Y Basso le dice: 'Bueno, te cambio mi vida por la de mis hijas, y mi socio te va a pagar'. Y ahí fue que evidentemente se suicidó”, afirmó.

Caorsi, que en la entrevista también se refirió a que el esquema de Conexión Ganadera lavaba dinero del narcotráfico, dijo que luego de ese diálogo no volvió a tener contacto con la persona que le habló sobre Basso.

