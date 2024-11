Felicitaciones, política “dura” y reelección: la reunión de transición entre Trump y Biden

Internacionales

El presidente saliente de Estados Unidos (EE. UU.), el demócrata Joe Biden, y el ganador de las elecciones, el republicano Donald Trump, se reunieron este miércoles 13 de noviembre en la Casa Blanca con el fin de iniciar las conversaciones para la transición de poderes.

El actual mandatario dio el puntapié inicial al encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca felicitando a Trump por su victoria en las elecciones del 5 de noviembre.

“Bueno, señor presidente electo, Donald, felicidades… espero que tengamos una transición tranquila. Bienvenido”, dijo Biden, mientras Trump lo escuchaba con las manos entrelazadas e inclinado hacia adelante en el sillón donde estaba sentado.

Biden había invitado a Trump a la Casa Blanca en una llamada telefónica el 6 de noviembre —al día siguiente de las elecciones— y el líder republicano aceptó de inmediato. La Casa Blanca anunció el sábado que la reunión sería este miércoles.

Este tipo de encuentros suele ser una tradición en la política estadounidense para garantizar una transferencia de poderes ordenada; sin embargo, en 2020 Trump no invitó a Biden a la Casa Blanca tras su victoria electoral.

De hecho, el republicano difundió teorías infundadas sobre fraude y ni siquiera asistió a la investidura de su sucesor, convirtiéndose en el primer presidente de EE. UU. en no hacerlo desde 1869.

¿Vuelve a volver?

A su vez, el republicano bromeó al llegar a la Casa Blanca con que no volverá a presentarse a las elecciones.

En un breve discurso ante legisladores republicanos previo al encuentro con Biden, Trump presumió de su victoria en los comicios y bromeó con que no volverá a presentarse a unas elecciones, algo ilegal en Estados Unidos ya que los presidentes solo pueden tener dos mandatos. “Sospecho que no me presentaré de nuevo a menos que digan que es bueno, entonces pensaremos en otra cosa”, apuntó entre risas de los asistentes.

Por otro lado, ya durante la reunión, el presidente electo le transmitió al saliente que la política “es dura”, al tiempo que le agradeció el hecho de que esté facilitando la transición entre las dos administraciones.

“La política es dura y, muchas veces, es un mundo complicado, pero hoy es un buen día en este mundo”, dijo Trump. “Agradezco mucho que la transición esté siendo así de fluida y que siga así”, añadió.

Biden respondió con un escueto “de nada”.

EFE